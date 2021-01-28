2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision i sustav GyroFlex 2D
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Nastavak za oblikovanje brade i torbica
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
4.7
od 5
53
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Grillmann
28/01/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Holící strojek Philips - dlouhá životnost
Tento strojek používám pravidelně doma i na dovolené a slouží mi již 6 let. Dodnes má baterie dostatačnou kapacitu. Až loni po pěti letech jsem musel zakoupit nový zastřihovač vousů, protože původní se v podstatě rozsypal na součástky. Nový model zastřihovače pasuje na strojek a má již jiné lepší konstrukční provedení, tak doufám , že vydrží dalších pět let.
Prednosti
Výkon, výdrž, zabere málo místa na cestách.
Mane
Křehké provedení plastového krytu zastřihovače, při pádu na zem se hned rozbije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Svobi
14/10/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.
Překvapila mě velikost, čekal jsem něco menšího, ale perfektně sedí v ruce. Holí dokonale. Jsem spokojen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tomaaasss
28/02/2015
Česká republika
super!
Mám ho měsíc, jsem maximálně spokojen! Vřele doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení