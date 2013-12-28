2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision i sustav GyroFlex 2D
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Precizni trimer i torbica
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
4.5
od 5
101
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
vánoce2013
28/12/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Mám už několikátý holící strojek PHILIPS. Všechny byly výborné, ale tento poslední RQ1155 je vynikající. Dokonalost oholení, snadná obsluha, nízká váha, výborné nabíjení strojku, elegantní pouzdro.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
bodie37
08/09/2013
Česká republika
Jednoduchý, ergonomický
možnost holení na sucho i na mokro, dlouhá výdrž baterie a ergonomické tvary - to vše dělá z holících strojků Philips jedničku na trhu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tajusza
31/03/2022
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Prednosti
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Mane
raczej brak
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho