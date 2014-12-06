2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision i sustav GyroFlex 2D
45 min bežičnog korištenja/1 h punjenja
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
4.2
od 5
65
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
Výkonný a funkční vodotěsný strojek
Je to můj druhý strojek PHILIPS. Jsem spokojen s mokrým a funkčním použitím. Líbí se mi i reprezentující design. Holím si s ním i celou hlavu a to až 2x denně a při tomto zatížení vydrží až 2 týdny na jedno nabití
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Mates
29/01/2014
Česká republika
za příznivou cenu solidní strojek
pár posledních měsíců řeším, čím se holit - planžetovým strojkem se neoholím, při holení žiletkou mám poslední dobou vyrážku(i po holení s planžetovým), bylo mi tedy doporučeno vyzkoušet frézkový strojek, tak jsem vyzkoušel tento a jasem maximálně spokojen se strojkem jsem celkem rychle a téměř dokonale oholen a po vyrážce ani stopy o:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
ymas
15/09/2013
Česká republika
Výborný výrobek za dobrý peníze
+ Dobrá kvalita oholení + Jednoduché čištění strojku + Rychlé nabíjení + Hezký design + Dobře se drží + Dlouhá výdrž na nabití + Mokré i suché holení - Balení neobsahuje žádné pouzdro k přepravě strojku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení