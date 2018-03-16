Obustavljeno
RQ111/50
Pokažite svoj stil
Nastavak za oblikovanje brade koji se lako pričvršćuje upotpunit će Philips SensoTouch ili arcitec električni aparat za brijanje, tako da ćete moći kreirati željeni stil.
SP9872/15
SP9883/35
S9974/35
S9975/55
S9976/55
S9031/12
S9711/31
Nastavak SmartClick
5 postavki duljine
Češalj za bradu i brkove omogućuje održavanje savršene brade do 5 mm.
Aparat za brijanje pretvorite u trimer pomoću 2 jednostavna koraka 1. Glavu za brijanje povlačenjem odvojite od aparata za brijanje; 2. Pričvrstite nastavak za oblikovanje brade.
Odvojite češalj kako biste precizni trimer koristili s postavkom od 0,5 mm za čekinjastu bradu.
2.4
od 5
7
Recenzije
Hans1981
16/03/2018
Česká republika
jednoduchý zastřihovač
univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů
Rabka
03/05/2013
Polska
Przydatna nakladka w trakcie podrozy
Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody
Dinihun59
03/07/2018
Magyarország
Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.
Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej