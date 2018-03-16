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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

SmartClickNastavak za oblikovanje brade

RQ111/50

2.4

| (7) Recenzije

Pokažite svoj stil

Nastavak za oblikovanje brade koji se lako pričvršćuje upotpunit će Philips SensoTouch ili arcitec električni aparat za brijanje, tako da ćete moći kreirati željeni stil.

Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

SP9872/15

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Elektr. aparat za mokro i suho brijanje serije 9000

SP9883/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ

S9976/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S9031/12

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S9711/31

Proširite mogućnosti

Pokažite svoj stil

  • Nastavak SmartClick

  • 5 postavki duljine

Češalj za bradu i brkove s 5 postavki za duljinu

Češalj za bradu i brkove s 5 postavki za duljinu

Češalj za bradu i brkove omogućuje održavanje savršene brade do 5 mm.

Lako se postavlja i odvaja

Lako se postavlja i odvaja

Aparat za brijanje pretvorite u trimer pomoću 2 jednostavna koraka 1. Glavu za brijanje povlačenjem odvojite od aparata za brijanje; 2. Pričvrstite nastavak za oblikovanje brade.

Precizni trimer za kreiranje finih detalja vašeg stila

Precizni trimer za kreiranje finih detalja vašeg stila

Odvojite češalj kako biste precizni trimer koristili s postavkom od 0,5 mm za čekinjastu bradu.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.4

od 5

7

Recenzije

3
2

16/03/2018

Česká republika

Česká republika

jednoduchý zastřihovač

univerzální použití snadné čištění nástavec zastřižení na určitou délku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Nástavec pro tvarování vousů

03/05/2013

Polska

Polska

Przydatna nakladka w trakcie podrozy

Nakladka dokupiona do golarki Philips. Dobrze sprawdza sie w podrozy, gdyz nie potrzeba wozic trymera. Natomiast trymer jest latwiejszy w obsludze i bardziej efektywny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 Akcesorium do trymera do brody

03/07/2018

Magyarország

Magyarország

Kiválóan alkalmas a bajusz és a szakáll hosszának karbantartására.

Nagyon jól használható, könnyen ráilleszthető a borotvára. A vágáshossz egyszerűen állítható. A fésű anyaga azonban gyenge, könnyen törik és külön nem kapható.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SmartClick RQ111/50 szakállvágó-fej

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