2 godine jamstva
Podrezivanje, oblikovanje, brijanje
Originalna oštrica
Prilagodljivi češalj 5-u-1
Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.
Jedinstveni otvoreni dizajn češlja za učinkovito rezanje bez zagušenja i prekida vaše rutine – čak i na dugoj i gustoj kosi.
Kreirajte precizne rubove uz dvostranu oštricu. Možete brijati u oba smjera kako biste osigurali dobru vidljivost i vidjeli svaku dlačicu koju brijete. U roku od nekoliko sekundi postići ćete željeni izgled.
4.5
od 5
1157
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kizo1007
23/11/2024
Hrvatska
Savršeno
Savršeno, britvicu sam zamjenio nakon 1 godine čisto iz dosade. Brijem se 2x tjedno i imam jaku bradu.
Prednosti
Jednostavno i predobro.
Mane
Facebook ne podržava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body
ya man
02/04/2023
Hrvatska
ozbiljan stroj
kupila supruga za godisnjicu...best gift ever!!!!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body
Mici7
23/11/2022
Hrvatska
Sve pohvale!
Odličan uređaj! Imam ga godinu i pol dana i preporodio sam se otkako ga koristim. Nedugo nakon je i tata kupio i isto ima riječi hvale i super je zadovoljan. Baterija je čudo također, zaboravimo kad smo punili, a koriste se redovno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP2620/20 Face + Body
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP2620/20 Face + Body
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.