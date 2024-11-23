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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.5
| (1157) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni aparat za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Upotreba više aparata u nekoliko koraka stvar je prošlosti. OneBlade sve radi sam.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

  • Podrezivanje, oblikovanje, brijanje

  • Originalna oštrica

  • Prilagodljivi češalj 5-u-1

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.

Prilagodljivi češalj 5-u-1

Prilagodljivi češalj 5-u-1

Jedinstveni otvoreni dizajn češlja za učinkovito rezanje bez zagušenja i prekida vaše rutine – čak i na dugoj i gustoj kosi.

Podrezivanje

Podrezivanje

Kreirajte precizne rubove uz dvostranu oštricu. Možete brijati u oba smjera kako biste osigurali dobru vidljivost i vidjeli svaku dlačicu koju brijete. U roku od nekoliko sekundi postići ćete željeni izgled.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

1157

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

23/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno

Savršeno, britvicu sam zamjenio nakon 1 godine čisto iz dosade. Brijem se 2x tjedno i imam jaku bradu.

Prednosti

Jednostavno i predobro.

Mane

Facebook ne podržava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body

02/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

ozbiljan stroj

kupila supruga za godisnjicu...best gift ever!!!!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade 360 QP2830/20 Face + Body

23/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sve pohvale!

Odličan uređaj! Imam ga godinu i pol dana i preporodio sam se otkako ga koristim. Nedugo nakon je i tata kupio i isto ima riječi hvale i super je zadovoljan. Baterija je čudo također, zaboravimo kad smo punili, a koriste se redovno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP2620/20 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP2620/20 Face + Body

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.