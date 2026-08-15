Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
Philips OneBlade Intimate dizajniran je za nježno brijanje osjetljivih područja. Njegov jedinstveni štitnik za kožu pruža dodatni sloj pouzdanosti prilikom dotjerivanja dlačica intimnog područja.
Za intimna područja
2 x oštrica SkinProtect
Odgovara svim drškama OneBlade
Svaka oštrica traje do 4 mjeseca **
Jedinstvena tehnologija aparata OneBlade osmišljena je da olakša postupak uređivanja dlačica. Njegov brzi rezač (12 000 puta u minuti) brzo i učinkovito podrezuje dlačice, bilo da podrezujete kratke dlačice, oblikujete bradu ili brijete intimno područje.
Oštrica OneBlade SkinProtect pruža dodatni sloj pouzdanosti tamo gdje je najpotrebniji. Njezin dizajn prati sve obline osjetljivih područja, kao što su pazusi i intimna područja, bez prijanjanja preblizu koži – osmišljena je za ugodno uređivanje aparatom za intimna područja.
Izdržljive oštrice od nehrđajućeg čelika na aparatu OneBlade dizajnirane su za dugotrajnu oštrinu. Za najbolje rezultate oštricu zamijenite svaka 4 mjeseca*.
4.4
od 5
320
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Frazim
15/08/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje bez problémů - potřeba náhradních bitů. Toť vše. Zima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-08-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-08-14
Sokol 66
22/04/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
One blade
S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.
Prednosti
Pohodlné používání
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit
Date of Use 2026-04-05
Jerrry
13/01/2026
Česká republika
Břity
Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..
Prednosti
Super holení...
Mane
Musí se stále dokupovat...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Date of Use 2024-01-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP240/50 Náhradní břit
Date of Use 2024-01-13
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
Ambalaža na bazi papira koja se može reciklirati