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  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja
  • Nenadmašna zaštita kože intimnog područja

OneBlade IntimateZamjenska oštrica SkinProtect

QP229/50

4.4

| (320) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Nenadmašna zaštita kože intimnog područja

Philips OneBlade Intimate dizajniran je za nježno brijanje osjetljivih područja. Njegov jedinstveni štitnik za kožu pruža dodatni sloj pouzdanosti prilikom dotjerivanja dlačica intimnog područja.

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Kompatibilni proizvodi
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/30

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/22

Za intimna područja

Nenadmašna zaštita kože intimnog područja

  • Za intimna područja

  • 2 x oštrica SkinProtect

  • Odgovara svim drškama OneBlade

  • Svaka oštrica traje do 4 mjeseca **

Reže dlačice, pruža samopouzdanje

Reže dlačice, pruža samopouzdanje

Jedinstvena tehnologija aparata OneBlade osmišljena je da olakša postupak uređivanja dlačica. Njegov brzi rezač (12 000 puta u minuti) brzo i učinkovito podrezuje dlačice, bilo da podrezujete kratke dlačice, oblikujete bradu ili brijete intimno područje.

Dodatni sloj zaštite osjetljivih područja

Dodatni sloj zaštite osjetljivih područja

Oštrica OneBlade SkinProtect pruža dodatni sloj pouzdanosti tamo gdje je najpotrebniji. Njezin dizajn prati sve obline osjetljivih područja, kao što su pazusi i intimna područja, bez prijanjanja preblizu koži – osmišljena je za ugodno uređivanje aparatom za intimna područja.

Oštrice napravljene da traju*, jednostavno se mijenjaju

Oštrice napravljene da traju*, jednostavno se mijenjaju

Izdržljive oštrice od nehrđajućeg čelika na aparatu OneBlade dizajnirane su za dugotrajnu oštrinu. Za najbolje rezultate oštricu zamijenite svaka 4 mjeseca*.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

320

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/08/2026

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Funguje bez problémů - potřeba náhradních bitů. Toť vše. Zima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-08-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-08-14

22/04/2026

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

One blade

S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.

Prednosti

Pohodlné používání

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Česká republika

Česká republika

Břity

Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..

Prednosti

Super holení...

Mane

Musí se stále dokupovat...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Date of Use 2024-01-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Date of Use 2024-01-13

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.

  2. Ambalaža na bazi papira koja se može reciklirati