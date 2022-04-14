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Headgroom aparat za samostalno šišanje
Obustavljeno
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QC5580/15
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Priručnik s važnim informacijama
Korisnički priručnik - English (US)
HairclipperRezač
HeadgroomDržač glave za brijanje
HeadgroomPrilagodljivi češalj za kosu 3 – 5 mm
Adapter za napajanje
HairclipperPrilagodljivi češalj za kosu 3 – 15 mm
ShaversČetka za čišćenje
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