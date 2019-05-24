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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Headgroomaparat za samostalno šišanje

QC5580/15

4.4

| (19) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sami brijte vlastitu glavu – čak i teško dostupna područja

Jedinstvena glava koja se okreće 180° kod ovog aparata za šišanje tvrtke Philips olakšava dosezanje čak i najteže dostupnih mjesta, tako da se svaki put možete sami precizno ošišati. Ako se želite glatko obrijati, samo pričvrstite nastavak za brijanje glave.

Pogledajte sve prednosti
Philips OneGrooming #1 Icon

Svjetski brend broj 1 za električne uređaje za osobno uređivanje1

uz glavu koja se okreće 180°

Sami brijte vlastitu glavu – čak i teško dostupna područja

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 14 postavki duljine

  • 60 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • Torbica i nastavak za potpuno brijanje

Glava koja se okreće 180° za lako dosezanje.

Glava koja se okreće 180° za lako dosezanje.

Rotirajuća glava daje vam potpunu kontrolu nad kutom aparata za šišanje, tako da glavu možete okrenuti kako biste s lakoćom dosegli i najteže dostupna područja.

Nastavak za brijanje glave pruža savršeno glatko brijanje.

Nastavak za brijanje glave pruža savršeno glatko brijanje.

Savršeno glatko brijanje bez porezotina. Jednostavno pričvrstite nastavak za brijanje glave i ostvarite besprijekorne rezultate svaki put.

14 postavki za duljinu koje se lako mogu zaključati, od 0 do 15 mm.

14 postavki za duljinu koje se lako mogu zaključati, od 0 do 15 mm.

Okrenite integrirani kotačić za odabir ispod glave aparata za šišanje kako biste odabrali i zaključali željenu postavku duljine. Dva češlja mogu se postaviti na duljinu od 1 mm do 15 mm, u preciznim koracima od 2 mm. Koristite posebni precizni češalj za vrlo kratku frizuru...ili koristite aparat za šišanje bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

19

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

24/05/2019

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va

Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

11/06/2015

Česká republika

Česká republika

Perfekt

Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

10/02/2022

România

România

Produs foarte bun si usor de utilizat

In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.

Prednosti

usor de manevrat, cap tundere lavabil

Mane

dimensiune maxima 15mm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Datum upotrebe 2020-02-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Datum upotrebe 2020-02-10

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Upozorenja

  1. Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025. 