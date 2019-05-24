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Sami brijte vlastitu glavu – čak i teško dostupna područja
Jedinstvena glava koja se okreće 180° kod ovog aparata za šišanje tvrtke Philips olakšava dosezanje čak i najteže dostupnih mjesta, tako da se svaki put možete sami precizno ošišati. Ako se želite glatko obrijati, samo pričvrstite nastavak za brijanje glave.
Oštrice od nehrđajućeg čelika
14 postavki duljine
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Torbica i nastavak za potpuno brijanje
Rotirajuća glava daje vam potpunu kontrolu nad kutom aparata za šišanje, tako da glavu možete okrenuti kako biste s lakoćom dosegli i najteže dostupna područja.
Savršeno glatko brijanje bez porezotina. Jednostavno pričvrstite nastavak za brijanje glave i ostvarite besprijekorne rezultate svaki put.
Okrenite integrirani kotačić za odabir ispod glave aparata za šišanje kako biste odabrali i zaključali željenu postavku duljine. Dva češlja mogu se postaviti na duljinu od 1 mm do 15 mm, u preciznim koracima od 2 mm. Koristite posebni precizni češalj za vrlo kratku frizuru...ili koristite aparat za šišanje bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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4.4
od 5
19
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Matis
24/05/2019
Slovensko
Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va
Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Hops
11/06/2015
Česká republika
Perfekt
Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
PTVlad
10/02/2022
România
Produs foarte bun si usor de utilizat
In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.
Prednosti
usor de manevrat, cap tundere lavabil
Mane
dimensiune maxima 15mm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Datum upotrebe 2020-02-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Datum upotrebe 2020-02-10
Euromonitor International, maloprodajni volumen prodaje u jedinicama, električni proizvodi za uređivanje koji obuhvaćaju objedinjene kategorije aparata za brijanje tijela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za njegu kose, podaci za 2025.