2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision, rotirajuće glave
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Skočni trimer
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade.
Glave se pomiču kako bi stalno bile u dodiru s kožom, a njihovo zakretanje daje novu dimenziju pokretu – sve to omogućuje vam temeljito, brzo i ugodno brijanje.
Prva oštrica podiže svaku dlačicu, a druga ih nježno podrezuje ispod razine kože za izuzetnu glatkoću.
5.0
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
děda z Karlova
26/08/2021
Česká republika
Pohodový společník
Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání
Prednosti
nezávislost na síti
Mane
drahé náhradní hlavice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
děda
08/09/2013
Česká republika
Výborný
Jsem spokojen. Výrobek užívám denně. Nemám žádné problémy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Aleš
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt splnil veškerá má očekávání.
Holicí strojek jsem si pořídil, protože jsem byl spokojený s předchozím holicím strojkem Philips - svým vůbec prvním holicím strojkem. Opět nezklamal. Hladší oholení, zastřihovač vlasů, možnost opláchnout strojek ve vodě. Na jedno nabití vydrží každodenní holení téměř celý měsíc, za hodinku je strojek opět nabitý, ale hlavně se po vybití může používat dál napájený ze sítě. Bohužel chybí pouzdro, strojek má jen krytku hlavy. Nabíječka vypadá jako u mobilu, uvítal bych kroucený kabel, který je kratší, ale v případě potřeby se natáhne. Tento se v šuplíku do příštího nabíjení snaží samovolně vytvořit uzel. :) To samozřejmě neubírá na kvalitě strojku, ale pouhý poznatek v porovnání s předchozím strojkem Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení