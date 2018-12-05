2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision, pomične glave
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Skočni trimer
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade.
Automatski se prilagođava svakoj oblini lica i vrata te osigurava glatko brijanje.
Prva oštrica podiže svaku dlačicu, a druga ih nježno podrezuje ispod razine kože za izuzetnu glatkoću.
4.6
od 5
66
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Winer
05/12/2018
Slovensko
Holiaci strojček dobre holí
Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Spokojený
25/01/2018
Česká republika
Tradičně kvalitní výrobek
Starý strojek Philips mám cca 17 let a stále ještě funguje a holí. To svědčí o velké kvalitě. Proto jsem chtěl znova Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Herman
26/01/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Produkt naplnil má očekávání
Po 12 letech mi přestal fungovat Philips HQ480 a volba o novém strojku padla právě na tento produkt. S holicím strojkem jsem při denodenním používání nadmíru spokojen a to jak s kvalitou holení tak i s rychlostí, kdy potřebuji k oholení snad jen třetinu času oproti holení původním strojkem. Zatím si zvykám na čistění strojku oplachováním vodou, mám obavy, aby tím nedošlo k poničení vnitřku strojku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení