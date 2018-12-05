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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Obustavljeno

Shaver series 5000 PowerTouchElektrični aparat za suho brijanje

PT860/16

4.6
| (66) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
DualPrecision
PowerTouch pruža veću snagu za jutarnje brijanje. Sada pruža više minuta uporabe uz jedno punjenje, glavu koja se može u potpunosti oprati i DualPrecision oštrice koje osiguravaju glatko brijanje. PowerTouch vam omogućava brzu i jednostavnu jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Hvata više dlačica

DualPrecision

  • DualPrecision, pomične glave

  • 50 min bežične uporabe / 1 h punjenja

  • Skočni trimer

DualPrecision glave briju duge dlake i kratku bradu

DualPrecision glave briju duge dlake i kratku bradu

DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade.

Tehnologija Flex & Float prilagođava se konturama lica i vrata

Tehnologija Flex & Float prilagođava se konturama lica i vrata

Automatski se prilagođava svakoj oblini lica i vrata te osigurava glatko brijanje.

Oštrice s tehnologijom Super Lift & Cut podižu dlačice i nježno ih podrezuju

Oštrice s tehnologijom Super Lift & Cut podižu dlačice i nježno ih podrezuju

Prva oštrica podiže svaku dlačicu, a druga ih nježno podrezuje ispod razine kože za izuzetnu glatkoću.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

66

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

05/12/2018

Slovensko

Slovensko

Holiaci strojček dobre holí

Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

25/01/2018

Česká republika

Česká republika

Tradičně kvalitní výrobek

Starý strojek Philips mám cca 17 let a stále ještě funguje a holí. To svědčí o velké kvalitě. Proto jsem chtěl znova Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

26/01/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Produkt naplnil má očekávání

Po 12 letech mi přestal fungovat Philips HQ480 a volba o novém strojku padla právě na tento produkt. S holicím strojkem jsem při denodenním používání nadmíru spokojen a to jak s kvalitou holení tak i s rychlostí, kdy potřebuji k oholení snad jen třetinu času oproti holení původním strojkem. Zatím si zvykám na čistění strojku oplachováním vodou, mám obavy, aby tím nedošlo k poničení vnitřku strojku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení

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