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  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
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  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje
  • Doista glatko brijanje

Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za suho brijanje

PT720/16

4.5
| (335) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Doista glatko brijanje
Novi električni aparat za brijanje PowerTouch tvrtke Philips pruža veću snagu za jutarnje brijanje. Aparat sada pruža više minuta uporabe, mogućnost potpunog pranja i Lift&Cut radne značajke, što znači da ćete uvijek biti spremni za brzu jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Doista glatko brijanje

  • Super Lift&Cut

  • Pomične glave

40+ minuta bežičnog brijanja, 8 sati punjenja

40+ minuta bežičnog brijanja, 8 sati punjenja

40+ minuta bežičnog korištenja za 14 brijanja. Potpuno se puni u roku od 8 sati, tako da je spreman kad i vi.

Sustav Super Lift & Cut za ugodno glatko brijanje

Sustav Super Lift & Cut za ugodno glatko brijanje

Sustav s dvije oštrice ugrađen u naš električni aparat za brijanje podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje

Dinamično prilagođavanje svakoj konturi osigurava praćenje kontura lica i vrata

Dinamično prilagođavanje svakoj konturi osigurava praćenje kontura lica i vrata

Aparat za brijanje automatski se prilagođava svakoj oblini lica i vrata te osigurava glatko brijanje

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

335

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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