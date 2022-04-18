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Nose trimmer series 5000 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu
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NT5650/16
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Priručnik s važnim informacijama
Izjava o sukladnosti za UK - English (US)
Nose trimmer series 3000& 5000Torbica
Nose trimmer series 3000& 5000Kratki češalj za obrve 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Dugački češalj za obrve
Nose trimmer series 5000Detaljni češalj od 3 mm
Nose trimmer series 5000Precizni podrezivač
Nose trimmer Podrezivač za dlačice u nosu
ShaversČetka za čišćenje
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