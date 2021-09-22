2 godine jamstva
5 češljeva koji se postavljaju pritiskom (2, 3, 5, 7 mm)
2D aparat za brijanje koji prati konture
61 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Nastavak za leđa
Do 5 godina jamstva
Nježno uklonite neželjene dlačice u nosu i ušima. Prije upotrebe provjerite jesu li vam nosnice čiste i zatim pažljivo umetnite trimer u nos na dubinu ne veću od 0,5 cm i počnite s polaganim kružnim pokretima. Pri podrezivanju dlačica u ušima provjerite jesu li vam uši čiste. Kod podrezivanja obrva, stavite jedan od dva češlja (3 ili 5 mm) u utore trimera i primijenite lagani pritisak dok ga pomičete u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica za ravnomjerno podrezivanje obrva na željenu dužinu. Za detaljno podrezivanje upotrebljavajte ga s ili bez češlja za detaljno podrezivanje koji se nalazi u pakiranju. Jednostavno podesite kut za podrezivanje, oblikovanje i definiranje rubova brade uz pomoć preciznog trimera za oblikovanje.
Trimer za nos, uši i obrve dizajniran za sigurnost i udobnost, zaštitni sustav pokriva oštrice kako bi se osiguralo da ne dodiruju kožu izravno. Napravljen je i za što je moguće manje propuštenih dlačica, čupanja ili povlačenja.
Naš inovativni, dvostrani precizni trimer brzo i bez napora reže iz bilo kojeg kuta i u bilo kojem smjeru.
4.7
od 5
83
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Saša S.
22/09/2021
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Praktičan uređaj
[Employee of philipsglobal] Praktičan uređaj solidne kvalitete izrade. Ugodan za korištenje i praktičan zbog malih dimenzija i mase.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu
kejtra
01/12/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
velice praktický, skladný a dá se použít na cokoli
velice mile mě překvapil, manžel má plnovous, upravujeme knír, chloupky v uších, nose, dají se krátit kotlety, navíc jen na tužkovou baterii a je úžasně skladný, výborná koupě
Prednosti
praktičnost
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Adaaa3
17/05/2022
Česká republika
Skvělý!
multifunkční věcička co se hodí do každé domácnosti! :)
Prednosti
výměnné nástavce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.
Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.