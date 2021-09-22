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  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
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  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
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  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja
  • Vrhunska ugoda, bez čupanja

2+3 produljeno jamstvo

Nose trimmer series 5000Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu

NT5650/16

4.7
| (83) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrhunska ugoda, bez čupanja
Trimer tvrtke Philips za dlačice u nosu iz serije 5000 nježno podrezuje dlačice u nosu i ušima te obrve, kao i ostale dlačice na licu. Nova tehnologija PrecisionTrim i sustav za zaštitu dizajnirani su tako da pružaju jednostavno i učinkovito podrezivanje bez čupanja i povlačenja.
Pogledajte sve prednosti

Podrezuje dlačice u nosu i ušima te obrve ugodno i bez čupanja

Vrhunska ugoda, bez čupanja

  • 5 češljeva koji se postavljaju pritiskom (2, 3, 5, 7 mm)

  • 2D aparat za brijanje koji prati konture

  • 61 min bežične uporabe / 1 h punjenja

  • Nastavak za leđa

  • Do 5 godina jamstva

Podrezuje dlačice u nosu i ušima te obrve ugodno i bez čupanja

Podrezuje dlačice u nosu i ušima te obrve ugodno i bez čupanja

Nježno uklonite neželjene dlačice u nosu i ušima. Prije upotrebe provjerite jesu li vam nosnice čiste i zatim pažljivo umetnite trimer u nos na dubinu ne veću od 0,5 cm i počnite s polaganim kružnim pokretima. Pri podrezivanju dlačica u ušima provjerite jesu li vam uši čiste. Kod podrezivanja obrva, stavite jedan od dva češlja (3 ili 5 mm) u utore trimera i primijenite lagani pritisak dok ga pomičete u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica za ravnomjerno podrezivanje obrva na željenu dužinu. Za detaljno podrezivanje upotrebljavajte ga s ili bez češlja za detaljno podrezivanje koji se nalazi u pakiranju. Jednostavno podesite kut za podrezivanje, oblikovanje i definiranje rubova brade uz pomoć preciznog trimera za oblikovanje.

Jednostavno i učinkovito podrezivanje bez posjekotina

Jednostavno i učinkovito podrezivanje bez posjekotina

Trimer za nos, uši i obrve dizajniran za sigurnost i udobnost, zaštitni sustav pokriva oštrice kako bi se osiguralo da ne dodiruju kožu izravno. Napravljen je i za što je moguće manje propuštenih dlačica, čupanja ili povlačenja.

Podrezivanje bez napora iz bilo kojeg kuta

Podrezivanje bez napora iz bilo kojeg kuta

Naš inovativni, dvostrani precizni trimer brzo i bez napora reže iz bilo kojeg kuta i u bilo kojem smjeru.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

83

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

22/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Praktičan uređaj

[Employee of philipsglobal] Praktičan uređaj solidne kvalitete izrade. Ugodan za korištenje i praktičan zbog malih dimenzija i mase.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trimer za nos, uši, obrve i dlačice na licu

01/12/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

velice praktický, skladný a dá se použít na cokoli

velice mile mě překvapil, manžel má plnovous, upravujeme knír, chloupky v uších, nose, dají se krátit kotlety, navíc jen na tužkovou baterii a je úžasně skladný, výborná koupě

Prednosti

praktičnost

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý!

multifunkční věcička co se hodí do každé domácnosti! :)

Prednosti

výměnné nástavce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

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Upozorenja

  1. Jamstvo osigurava pokrivenost u trajanju od 5 godina, uključujući standardno globalno jamstvo od 2 godine uz mogućnost dodatnog produženja u trajanju od 3 godine nakon registracije uređaja u roku od 90 dana od kupnje.

  2. Primjenjivo ekskluzivno za modele serija 5000, 7000 i 9000. Dostupno za globalno tržište, osim SAD-a, Kanade i Kine.