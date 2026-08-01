Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Kuhanje
Sve serije
Philips Airfryer serije 5000 Airfryer
Podrška
NA565/02
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Dodatak za Airfryer od 6,2 lKomplet za grilanje
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći