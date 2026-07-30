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Sve serije

  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
  • Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje

Philips Airfryer serije 5000Airfryer

NA565/02

4.8
| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje
Airfryer s mega košarom prilagođava se vašim potrebama s jednom ekstra velikom košarom (~10 L) ili dvije košare (3 L + 6 L). Koristite funkcije Steamfry, kuhanje na pari ili prženje vrućim zrakom za sočne, mekane i hrskave rezultate. Od nedjeljnih pečenja do šarenog povrća. Savršeni obroci za cijelu obitelj, svaki put.
Pogledajte sve prednosti

Više tekstura, novi okusi, lakše čišćenje

Fleksibilna mega košara za Steamfry, paru ili prženje

  • Jednostavno prebacivanje s 1 mega košarom na 2 košare

  • Svestrano prženje s vrućim zrakom. Sada i sa funkcijom Steamfry i parom

  • Jednostavno čišćenje s automatskim SteamClean

  • Vodstvo i podrška s besplatnom aplikacijom HomeID

Fleksibilna košara koja se prilagođava svakoj prilici

Fleksibilna košara koja se prilagođava svakoj prilici

Bilo da je riječ o tihoj večeri za dvoje ili hranjenju cijele proširene obitelji, uvijek ste spremni. Kuhajte u dvije zasebne košare od 3 L + 6 L za svakodnevnu praktičnost ili ih pretvorite u jednu mega košaru od oko 10 L za najvažnije obroke – dovoljno veliku za 2,5 kg pomfrita, 1,9 kg rebarca ili cijelo pile. Istovremeno koristite funkcije Steamfry, pare ili prženja na vrućem zraku za savršene rezultate svaki put.

Otkrijte nove teksture uz snagu funkcije Steamfry

Otkrijte nove teksture uz snagu funkcije Steamfry

Para i vrući zrak zajedno daju rezultate koji nadilaze hrskavost – zadržavaju vlagu, poboljšavaju mekoću i stvaraju teksture koje su istovremeno sočne i hrskave, pružajući vam najbolje od oba svijeta. Savršeno za hrskavu pizzu, pečeni kruh, sočnu piletinu i pečeno povrće s vašim Airfryerom s funkcijom pare.

Zadržite hranjive tvari uz paru

Zadržite hranjive tvari uz paru

Tehnologija pare čuva do 93 % hranjivih tvari* stvarajući svilenkaste, mekane teksture koje se tope u ustima. Od mekanih knedli do savršeno parenog lososa, povrća koje ostaje svježe i proteina koji ostaju nevjerojatno sočni. Zdravo kuhanje koje zaista ima izvrstan okus i koje vole prijatelji i obitelj.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

14/07/2026

Eesti

Eesti

Parim airfryer

Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.

Prednosti

Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon

Mane

Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt

Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

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Upozorenja

  1. Mjerenje vanjskog laboratorija, na temelju stope zadržavanja vitamina C u usporedbi s nekuhanim cvjetovima brokule.

  2. Za optimalne rezultate, koristite funkciju čišćenja parom u velikoj košari 15 minuta nakon svake upotrebe.

  3. U usporedbi s pomfritom pripremljenim u konvencionalnoj fritezi *naspram Philips Airfryera s tehnologijom Rapid Air.

  4. Za podgrijavanje je dopušteno koristiti samo staklene, aluminijske folije, keramičke ili posude od nehrđajućeg čelika.

  5. Broj recepata može varirati ovisno o zemlji.

  6. Interno laboratorijsko mjerenje NA56x s lososom u usporedbi s korištenjem pećnice A klase. Rezultati mogu varirati ovisno o receptu.