2 godine jamstva
Jednostavno prebacivanje s 1 mega košarom na 2 košare
Svestrano prženje s vrućim zrakom. Sada i sa funkcijom Steamfry i parom
Jednostavno čišćenje s automatskim SteamClean
Vodstvo i podrška s besplatnom aplikacijom HomeID
Bilo da je riječ o tihoj večeri za dvoje ili hranjenju cijele proširene obitelji, uvijek ste spremni. Kuhajte u dvije zasebne košare od 3 L + 6 L za svakodnevnu praktičnost ili ih pretvorite u jednu mega košaru od oko 10 L za najvažnije obroke – dovoljno veliku za 2,5 kg pomfrita, 1,9 kg rebarca ili cijelo pile. Istovremeno koristite funkcije Steamfry, pare ili prženja na vrućem zraku za savršene rezultate svaki put.
Para i vrući zrak zajedno daju rezultate koji nadilaze hrskavost – zadržavaju vlagu, poboljšavaju mekoću i stvaraju teksture koje su istovremeno sočne i hrskave, pružajući vam najbolje od oba svijeta. Savršeno za hrskavu pizzu, pečeni kruh, sočnu piletinu i pečeno povrće s vašim Airfryerom s funkcijom pare.
Tehnologija pare čuva do 93 % hranjivih tvari* stvarajući svilenkaste, mekane teksture koje se tope u ustima. Od mekanih knedli do savršeno parenog lososa, povrća koje ostaje svježe i proteina koji ostaju nevjerojatno sočni. Zdravo kuhanje koje zaista ima izvrstan okus i koje vole prijatelji i obitelj.
4.8
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sander755
30/07/2026
Eesti
Väärt aparaat!
Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Dorado90
30/07/2026
Eesti
Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!
mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Raud123
14/07/2026
Eesti
Parim airfryer
Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.
Prednosti
Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon
Mane
Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt
Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Ova recenzija je napravljena za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Mjerenje vanjskog laboratorija, na temelju stope zadržavanja vitamina C u usporedbi s nekuhanim cvjetovima brokule.
Za optimalne rezultate, koristite funkciju čišćenja parom u velikoj košari 15 minuta nakon svake upotrebe.
U usporedbi s pomfritom pripremljenim u konvencionalnoj fritezi *naspram Philips Airfryera s tehnologijom Rapid Air.
Za podgrijavanje je dopušteno koristiti samo staklene, aluminijske folije, keramičke ili posude od nehrđajućeg čelika.
Broj recepata može varirati ovisno o zemlji.
Interno laboratorijsko mjerenje NA56x s lososom u usporedbi s korištenjem pećnice A klase. Rezultati mogu varirati ovisno o receptu.