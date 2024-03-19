2 godine jamstva
Vrhunski komplet
17 u 1: lice, glava i tijelo
Vrhunski precizni češalj
Jedinstvena tehnologija OneBlade
Trimer ima 17 nastavaka za podrezivanje i oblikovanje dlačica na licu, skraćivanje kose i uređivanje dlačica na tijelu, tako da pokriva sve vaše potrebe.
Vrhunski precizni češalj s 11 postavki duljine od 1 do 3 mm u koracima od 0,2 mm omogućuje maksimalnu preciznost i podrezivanje na točno onu duljinu koju želite za savršen izgled.
Brzi rezač trimera (6000 puta u minuti) prolazi čak i kroz najdulje dlačice, a premaz za klizanje i zaobljeni vrhovi štite vašu kožu, tako da možete udobno oblikovati i brijati bradu. Uredite obraze, bradu i vrat za precizno oblikovanje brade.
4.7
od 5
302
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tinčica
19/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Najbolji proizvod
Najbolji proizvod kojeg koristimo za šišanje i uklanjanje dlačica (brijanje) i oblikovanje obrva, prezadovoljna kupljenim proizvodom. Baterija brzo puna sto mi je jako bitno.
Prednosti
Brzina punjenja
Mane
Nema protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
IvaF
18/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Najbolji trimer!
To je jedini trimer koji odgovara i suprugu i meni, ne cupa i jako je brz, koristimo ga vec mjesec dana,odlican je!
Prednosti
Odlican,brz,ne cupa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Crljo
31/03/2023
Hrvatska
Odlican
Koristim vec dve godine i odlicna stvar, kako ostrina tako i baterija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000
Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje
Na temelju 2,3 podrezivanja dlačica na licu tjedno, svako podrezivanje u prosjeku traje 11,5 minuta
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje