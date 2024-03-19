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Sve serije

  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika

2+3 produljeno jamstvo

All-in-One Trimmer 9000 SeriesTrimer 17 u 1

MG9535/15

4.7
| (302) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Preciznost nehrđajućeg čelika
Postignite prepoznatljiv izgled s ovim vrhunskim kompletom za lice, glavu i tijelo. Ovaj jedinstveni komplet našeg najnaprednijeg robusnog trimera s oštricom OneBlade pruža preciznost i svestranost kako biste postigli izgled koji želite.
Pogledajte sve prednosti

Precizno podrezivanje, oštri rubovi i praktično brijanje

Preciznost nehrđajućeg čelika

  • Vrhunski komplet

  • 17 u 1: lice, glava i tijelo

  • Vrhunski precizni češalj

  • Jedinstvena tehnologija OneBlade

17 nastavaka za sve potrebe

17 nastavaka za sve potrebe

Trimer ima 17 nastavaka za podrezivanje i oblikovanje dlačica na licu, skraćivanje kose i uređivanje dlačica na tijelu, tako da pokriva sve vaše potrebe.

Ujednačeno podrezivanje na željenu duljinu za savršen izgled

Ujednačeno podrezivanje na željenu duljinu za savršen izgled

Vrhunski precizni češalj s 11 postavki duljine od 1 do 3 mm u koracima od 0,2 mm omogućuje maksimalnu preciznost i podrezivanje na točno onu duljinu koju želite za savršen izgled.

Precizne linije i uredni kutovi uz tehnologiju OneBlade

Precizne linije i uredni kutovi uz tehnologiju OneBlade

Brzi rezač trimera (6000 puta u minuti) prolazi čak i kroz najdulje dlačice, a premaz za klizanje i zaobljeni vrhovi štite vašu kožu, tako da možete udobno oblikovati i brijati bradu. Uredite obraze, bradu i vrat za precizno oblikovanje brade.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

302

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

19/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod

Najbolji proizvod kojeg koristimo za šišanje i uklanjanje dlačica (brijanje) i oblikovanje obrva, prezadovoljna kupljenim proizvodom. Baterija brzo puna sto mi je jako bitno.

Prednosti

Brzina punjenja

Mane

Nema protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

18/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji trimer!

To je jedini trimer koji odgovara i suprugu i meni, ne cupa i jako je brz, koristimo ga vec mjesec dana,odlican je!

Prednosti

Odlican,brz,ne cupa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

31/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican

Koristim vec dve godine i odlicna stvar, kako ostrina tako i baterija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000

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Upozorenja

  1. Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje

  2. Na temelju 2,3 podrezivanja dlačica na licu tjedno, svako podrezivanje u prosjeku traje 11,5 minuta

  3. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje