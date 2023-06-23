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All-in-One Trimmer Series 7000
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MG7950/15
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Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?
All-in-One TrimmerPrilagodljivi precizni češalj od 1 – 3 mm
All-in-One-TrimmerPrilagodljivi češalj za kosu 3 – 7 mm
All-in-One TrimmerČešalj za dlačice na tijelu od 3 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 4 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 9 mm
All-in-One TrimmerTorbica
All-in-One TrimmerPrilagodljivi češalj za kosu 9 – 13 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 12 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One TrimmerPrilagodljivi češalj za kosu 16 – 20 mm
All-in-One TrimmerSeries 7000
Multigroom/All-in-One-TrimmerPrecizni trimer za bradu
All-in-One-Trimmer/MultigroomPodrezivač za dlačice u nosu i ušima
Multigroom series 7000Podrezivač kose
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
Rezač
Beardtrimmer series 5000Precizni trimer
USB kabel
ShaversČetka za čišćenje
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