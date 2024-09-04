2 godine jamstva
14-u-1: lice, glava i tijelo
Precizni češalj za podrezivanje
Oštrice od čelika koje se same oštre
Tehnologija BeardSense
Patentirani češalj za podrezivanje ima 11 postavki duljine od 1 do 3 mm, tako da možete ujednačeno podrezivati točno na željenu duljinu.
Oštrice od nehrđajućeg čelika ostaju oštre kao prvog dana za dugotrajnu učinkovitost. Nije potrebno uljiti.
Trimer skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu baš kad je potrebno za brijanje guste ili duge brade.
4.6
od 5
1801
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Moderan i elegantan
Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Trimer za poželjeti
Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Odličan trimer
Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes