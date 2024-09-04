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  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
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  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost

2+3 produljeno jamstvo

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7940/75

4.6
| (1801) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan alat, vrhunska preciznost
Postignite poseban izgled ovim svestranim trimerom koji obuhvaća 14 kvalitetnih alata za lice, glavu i tijelo. Češalj za precizno podrezivanje omogućuje dosljedno podrezivanje na točno željenoj duljini.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i tijelo

Jedan alat, vrhunska preciznost

  • 14-u-1: lice, glava i tijelo

  • Precizni češalj za podrezivanje

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • Tehnologija BeardSense

Ujednačeno podrezivanje jednim potezom

Ujednačeno podrezivanje jednim potezom

Patentirani češalj za podrezivanje ima 11 postavki duljine od 1 do 3 mm, tako da možete ujednačeno podrezivati točno na željenu duljinu.

Dugotrajna učinkovitost za precizne rezultate

Dugotrajna učinkovitost za precizne rezultate

Oštrice od nehrđajućeg čelika ostaju oštre kao prvog dana za dugotrajnu učinkovitost. Nije potrebno uljiti.

Trimer koji se prilagođava vašoj bradi

Trimer skenira gustoću brade 125 puta u sekundi i pojačava snagu baš kad je potrebno za brijanje guste ili duge brade.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

1801

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moderan i elegantan

Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Trimer za poželjeti

Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer

Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

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Upozorenja

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes