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All-in-One Trimmer 7000 Series Trimer 15 u 1
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MG7935/15
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Izjava o sukladnosti za UK - English (US)
Korisnički priručnik
All-in-One TrimmerČešalj za obrve od 6 mm
All-in-One TrimmerČešalj za kratku bradu od 1 mm
Multigroom/All-in-One-TrimmerPrecizni trimer za bradu
All-in-One-Trimmer/MultigroomPodrezivač za dlačice u nosu i ušima
Rezač
ShaversČetka za čišćenje
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