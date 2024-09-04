ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost
  • Jedan alat, vrhunska preciznost

2+3 produljeno jamstvo

All-in-One Trimmer 7000 SeriesTrimer 15 u 1

MG7935/15

4.6
| (1800) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan alat, vrhunska preciznost
Naš trimer „sve u jednom” pruža svestranost i preciznost uz 15 kvalitetnih nastavaka za lice, glavu i tijelo. Oštrice koje se same oštre ostaju oštre kao prvog dana, a vrhunski precizni češalj omogućuje vam da postignete izgled i stil koji želite.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i tijelo

Jedan alat, vrhunska preciznost

  • 15-u-1: lice, glava i tijelo

  • Vrhunski precizni češalj

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • Tehnologija BeardSense

15 nastavaka za sve potrebe

15 nastavaka za sve potrebe

Trimer ima 15 nastavaka za podrezivanje i oblikovanje dlačica na licu, skraćivanje kose i uređivanje dlačica na tijelu, tako da pokriva sve vaše potrebe.

Ujednačeno podrezivanje na željenu duljinu za savršen izgled

Ujednačeno podrezivanje na željenu duljinu za savršen izgled

Vrhunski precizni češalj s 11 postavki duljine od 1 do 3 mm u koracima od 0,2 mm omogućuje maksimalnu preciznost i podrezivanje na točno onu duljinu koju želite za savršen izgled.

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost i dugotrajne performanse

Oštrice od čelika koje se same oštre daju dodatnu snagu za maksimalnu preciznost podrezivanja i ostaju oštre kao prvog dana bez potrebe za podmazivanjem.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

1800

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moderan i elegantan

Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Trimer za poželjeti

Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer

Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju 2,3 podrezivanja dlačica na licu tjedno, svako podrezivanje u prosjeku traje 11,5 minuta

  2. Mogućnost brzog punjenja osigurava dovoljno napajanja za jedno podrezivanje

  3. Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje