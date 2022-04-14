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Multigroom series 7000 18 u 1, brada, kosa i dlačice na tijelu
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MG7785/20
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Kratke upute za korisnike
Data Act Document
Beardtrimmer& MultigroomČešalj za bradu od 5 mm
MultigroomČešalj za tijelo 5 mm
Češalj za bradu od 2 mm
MultigroomČešalj za bradu od 1 mm
Podrezivač dlačica na tijelu
MultigroomPodesivi češalj za bradu
Multigroom series 5000& 7000Mala mrežica
Multigroom/All-in-One-TrimmerPrecizni trimer za bradu
MultigroomČešalj za kosu od 9 mm
Multigroom Češalj za kosu od 12 mm
MultigroomČešalj za dlačice na tijelu od 3 mm
MultigroomČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPodrezivač za dlačice u nosu i ušima
MultigroomČešalj za kosu od 4 mm
Multigroom series 7000Podrezivač kose
Multigroom series 7000Češalj za prijelaze na lijevoj strani
Rezač
Beardtrimmer series 5000Precizni trimer
Hairclipper series 7000& 9000Tvrda torbica
Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
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