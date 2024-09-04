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  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
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  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost

Multigroom series 700018 u 1, brada, kosa i dlačice na tijelu

MG7785/20

4.6
| (1800) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrhunsko oblikovanje i preciznost
Usavršite svoj osobni stil uz naš najprecizniji i najsvestraniji trimer. 18 kvalitetnih nastavaka omogućit će vam izradu vlastitog jedinstvenog stila, od glave do pete. Uživajte u maksimalnoj preciznosti uz DualCut oštrice i vrhunskoj metalnoj drški s gumiranim hvatištem.
Pogledajte sve prednosti

Vrhunski trimer 18 u 1 za sve potrebe uređivanja

Vrhunsko oblikovanje i preciznost

  • 18 nastavaka

  • Tehnologija DualCut

  • Vrijeme rada 5 sati

  • Pogodan za uporabu pod tušem

Podrezujte i oblikujte dlačice na bradi, tijelu te kosi uz 18 nastavaka

Podrezujte i oblikujte dlačice na bradi, tijelu te kosi uz 18 nastavaka

Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.

Maksimalna preciznost uz 2 puta više oštrica

Maksimalna preciznost uz 2 puta više oštrica

Ovaj višenamjenski trimer ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.

Oštrice koje se same oštre za savršeno glatke rezultate

Oštrice koje se same oštre za savršeno glatke rezultate

Zahvaljujući preciznim čeličnim oštricama ovog trimera, oblikujte precizne, ravne linije i ravnomjerno podrežite najdeblje dlačice. Ove nekorozivne oštrice neće zahrđati, a duže će trajati jer se same oštre.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

1800

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moderan i elegantan

Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Trimer za poželjeti

Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer

Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

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