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LICE – aparati i kompleti za oblikov.
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All-in-One Trimmer Series 7000
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MG7745/15
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Kratke upute za korisnike
Data Act Document
MultigroomČešalj za bradu od 1 mm
Podrezivač dlačica na tijelu
MultigroomČešalj za dlačice na tijelu od 3 mm
MultigroomČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPodrezivač za dlačice u nosu i ušima
MultigroomČešalj za kosu od 4 mm
Multigroom series 7000Podrezivač kose
Beardtrimmer series 9000Adapter za napajanje HQ8505
Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
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