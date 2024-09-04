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  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost
  • Vrhunsko oblikovanje i preciznost

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7745/15

4.6
| (1800) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrhunsko oblikovanje i preciznost
Usavršite svoj osobni stil uz naš najprecizniji i najsvestraniji trimer. 14 vrhunskih nastavaka omogućit će vam izradu vlastitog jedinstvenog stila, od glave do pete. Uživajte u maksimalnoj preciznosti uz DualCut oštrice i dodatnoj kontroli uz gumenu dršku koja ne kliže.
Pogledajte sve prednosti

Vrhunski trimer 14 u 1 za neograničene mogućnosti

Vrhunsko oblikovanje i preciznost

  • 14 nastavaka

  • Tehnologija DualCut

  • Vrijeme rada do 180 minuta

  • Pogodan za uporabu pod tušem

Maksimalna preciznost uz 2 puta više oštrica

Maksimalna preciznost uz 2 puta više oštrica

Ovaj višenamjenski trimer ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.

14 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

14 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.

Metalni trimer precizno podrezuje bradu, kosu i dlačice na tijelu

Metalni trimer precizno podrezuje bradu, kosu i dlačice na tijelu

Koristite metalni trimer s tehnologijom DualCut bez češlja za postizanje čistih, oštrih linija oko brade, vrata i kose ili za podrezivanje dlačica na tijelu na najmanju duljinu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

1800

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Moderan i elegantan

Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Trimer za poželjeti

Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

04/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer

Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000

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