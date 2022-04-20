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Multigroom series 7000 12 u 1, lice, kosa i dlačice na tijelu
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MG7735/15
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Korisnički priručnik
EU Izjava o sukladnosti - English (US)
MultigroomČešalj za tijelo 5 mm
MultigroomČešalj za dlačice na tijelu od 3 mm
MultigroomČešalj za kosu od 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomPodrezivač za dlačice u nosu i ušima
MultigroomČešalj za kosu od 4 mm
Multigroom series 7000Podrezivač kose
Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
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