2 godine jamstva
12 nastavaka
Tehnologija DualCut
Vrijeme rada do 120 min
Pogodan za uporabu pod tušem
Ovaj višenamjenski trimer ima naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Ima dvostruke oštrice, a dizajniran je da ostane oštar kao prvog dana.
Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.
Koristite metalni trimer s tehnologijom DualCut bez češlja za postizanje čistih, oštrih linija oko brade, vrata i kose ili za podrezivanje dlačica na tijelu na najmanju duljinu.
4.6
od 5
1800
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Moderan i elegantan
Učinkovit proizvod, preporučam. Nisam požalio odabirom ovog proizvoda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Trimer za poželjeti
Ispunjava i zadovoljava moje preferencije podrezivanja na željene duljine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
panto7
04/09/2024
Hrvatska
Odličan trimer
Ovaj trimer perfektno upotpunjuje moju rutinu. Više nemam problema s podrezivanjem dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9552/15 Serija 9000