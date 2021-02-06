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  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
  • Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje

2+3 produljeno jamstvo

All-in-One Trimmer 3000 SeriesTrimer 8 u 1

MG3940/15

4.6
| (590) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje
Dizajniran za svestranost i učinkovitost. Sa 8 nastavaka, čeličnim oštricama koje se same oštre za dugotrajnu preciznost i zaobljenim vrhovima za nježnije podrezivanje, ovaj trimer pruža vam svestranost i učinkovito ispunjava sve vaše potrebe za uređivanjem.
Pogledajte sve prednosti

Za lice, kosu i tijelo

Jedan aparat, lako i učinkovito oblikovanje

  • Oštrice sa zaobljenim vrhovima

  • Oštrice koje se same oštre

  • LED indikator punjenja i slabe baterije

  • Prilagodljivi češalj (3 – 7 mm)

Trimer 8 u 1

Trimer 8 u 1

Trimer ima 8 nastavaka za podrezivanje i oblikovanje dlačica na licu, skraćivanje kose i uređivanje dlačica na tijelu, tako da pokriva sve vaše potrebe.

Do idealne brade uz jednostavnost i preciznost

Do idealne brade uz jednostavnost i preciznost

Oštrice i češljevi za bradu stvaraju uredne, ravne linije kako biste lako mogli postići idealan izgled.

Skratite kosu na svoj način

Skratite kosu na svoj način

Postavite češalj za skraćivanje kose i odaberite različite postavke duljine kako biste jednostavno održavali svoju frizuru kod kuće.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

590

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.

Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.

Prednosti

Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

13/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlican proizvod

Proizvod je odlican, baterija traje dugo, jedino sto mozda nedostaje je jos jedan nastavak veci od 9mm.

Prednosti

baterija, lak za upotrebu, precizan

Mane

nema nastavak veci od 9 mm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

09/05/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod

Tek sada vidim kako sam bacao novac kupujući jeftine ulične mašinice za šišanje. Hvala Philips-u na ovom proizvodu. Odlično radi, dugo traje baterija, oštra pa ne čupa dlake... Ja sam baš zadovoljan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

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