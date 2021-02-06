2 godine jamstva
Oštrice sa zaobljenim vrhovima
Oštrice koje se same oštre
LED indikator punjenja i slabe baterije
Prilagodljivi češalj (3 – 7 mm)
Trimer ima 8 nastavaka za podrezivanje i oblikovanje dlačica na licu, skraćivanje kose i uređivanje dlačica na tijelu, tako da pokriva sve vaše potrebe.
Oštrice i češljevi za bradu stvaraju uredne, ravne linije kako biste lako mogli postići idealan izgled.
Postavite češalj za skraćivanje kose i odaberite različite postavke duljine kako biste jednostavno održavali svoju frizuru kod kuće.
4.6
od 5
590
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.
Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.
Prednosti
Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000
Sanip
13/07/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlican proizvod
Proizvod je odlican, baterija traje dugo, jedino sto mozda nedostaje je jos jedan nastavak veci od 9mm.
Prednosti
baterija, lak za upotrebu, precizan
Mane
nema nastavak veci od 9 mm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000
Vladimir HN
09/05/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod
Tek sada vidim kako sam bacao novac kupujući jeftine ulične mašinice za šišanje. Hvala Philips-u na ovom proizvodu. Odlično radi, dugo traje baterija, oštra pa ne čupa dlake... Ja sam baš zadovoljan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000
Nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od datuma kupnje