ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

All-in-One Trimmer Series 3000

Podrška

All-in-One TrimmerSeries 3000

MG3730/15

All-in-One Trimmer Series 3000

Idi u trgovinu

Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produljeno jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 44 kB
  • 15 July 2025

Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)

  • ZIP dat., 1.9 MB
  • 6 March 2026

Dijelovi i dodatni pribor

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći