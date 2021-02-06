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  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
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  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer
  • Višenamjenski trimer

2+1 produljeno jamstvo

All-in-One TrimmerSeries 3000

MG3730/15

4.6
| (590) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Višenamjenski trimer
Pomoću ovog robusnog višenamjenskog trimera isprobajte novi izgled, za bilo koji dan u tjednu. 8 kvalitetnih nastavaka omogućava jednostavno i precizno stiliziranje brade i kose.
Pogledajte sve prednosti

Podrezivanje 8 u 1

Višenamjenski trimer

  • 8 nastavaka

  • Oštrice od čelika koje se same oštre

  • Vrijeme rada do 60 min

  • Nastavci koji se mogu isprati

Oštrice od toplinski obrađenog čelika koje se neće slomiti, istrošiti niti zahrđati

Oštrice od toplinski obrađenog čelika koje se neće slomiti, istrošiti niti zahrđati

Čelične oštrice koje se same oštre na ovom trimeru za lice i tijelo ojačane su željezom i toplinski obrađene za maksimalnu izdržljivost. To rezultira oštricama koje ostaju oštre kao prvog dana. Nema hrđanja. Nije potrebno podmazivanje.

Podrezujte i oblikujte dlačice na licu te kosu uz 8 nastavaka

Podrezujte i oblikujte dlačice na licu te kosu uz 8 nastavaka

Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu te kosu.

Trimer podrezuje rubove brade i kose, upotpunjavajući vaš izgled

Trimer podrezuje rubove brade i kose, upotpunjavajući vaš izgled

Koristite trimer bez češlja za postizanje čistih, oštrih linija oko brade, vrata i kose. Oštrice trimera same se oštre i čak nakon 3 godine uporabe ostaju jednako oštre kao i prvog dana.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612372

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

590

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Veoma kvalitetan aparat. Vrhunskog kvaliteta.

Prezadovoljan od 2019 koristim aparat bez ikakvih problema. Iskrrne preporuke vrhunski kvalitet sa pristupacnom cijenom.

Prednosti

Naravno kako ne bih preporucio kad ne postoji bolje od Philipsa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3710/15 Series 3000

13/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlican proizvod

Proizvod je odlican, baterija traje dugo, jedino sto mozda nedostaje je jos jedan nastavak veci od 9mm.

Prednosti

baterija, lak za upotrebu, precizan

Mane

nema nastavak veci od 9 mm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

09/05/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod

Tek sada vidim kako sam bacao novac kupujući jeftine ulične mašinice za šišanje. Hvala Philips-u na ovom proizvodu. Odlično radi, dugo traje baterija, oštra pa ne čupa dlake... Ja sam baš zadovoljan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG3720/15 Series 3000

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