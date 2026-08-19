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Rješenje 3 u 1
Philips CANbus adapteri pružaju 3 u 1 rješenje* za Philips LED žarulje kod problema s upozorenjima i svjetlima na kontrolnoj ploči. Philips CANbus adapteri osiguravaju pouzdanost i dugotrajne performanse LED žarulja u stvarnim uvjetima vožnje.
Za [≈H8/H11/H16] LED za naknadnu ugradnju
Spriječite pogreške signalizacije i svjetla
Jednostavna ugradnja
Vodootporan dizajn
Prilikom ugradnje LED žarulja za naknadnu ugradnju sigurnosni sustav automobila ponekad će manju potrošnju energije LED žarulja interpretirati kao njihov kvar. To će prikazati signal pogreške na kontrolnoj ploči iako LED žarulje savršeno rade. Kako biste izbjegli tu neugodnost, preporučujemo upotrebu Philips CANbus adaptera. Philips CANbus adapter za žarulje Philips LED FL [H8/H11/H16] povezuje se s ugrađenim sigurnosnim sustavom automobila kako bi se eliminirale lažne poruke o pogreškama na kontrolnoj ploči. Vozači mogu bezbrižno uživati u svojim Philips LED žaruljama.
Manja potrošnja energije LED žarulja ponekad može stvoriti probleme s varijacijama struje, što rezultira smanjenjem performansi LED žarulja za prednja svjetla. Uz pametnu funkciju 3 u 1, Philipsov CANbus adapter ima i dodatnu funkciju kondenzatora, čime izbjegava probleme s titranjem i prigušenjem svjetla. Uživajte u najboljem od Philipsovih LED žarulja za naknadnu ugradnju uz najnoviju generaciju Philips CANbus adaptera.
Svaki je model vozila drugačiji; većini ne treba Philips CANbus adapter prilikom naknadne ugradnje LED svjetala! Kako biste saznali treba li vašem modelu vozila Philips CANbus adapter, posjetite Philips web-stranicu i pregledajte najnoviji popis kompatibilnosti**.
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Recenzije
Avoid false dashboard warnings, prevent from flickering and light dimming issues
Kontinuirano testiramo naše žarulje i dodatnu opremu s većim brojem modela vozila i redovito ažuriramo popis kompatibilnosti. Ako model vašeg vozila nije na popisu, to znači da još nije testirano. Kontaktirajte našu korisničku podršku.
Pojedinosti potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport
3-godišnje jamstvo (2 godine standardnog + 1 godina produženog). Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste se registrirali za produženo jamstvo