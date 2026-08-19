Spriječite netočne signale na kontrolnoj ploči

Prilikom ugradnje LED žarulja za naknadnu ugradnju sigurnosni sustav automobila ponekad će manju potrošnju energije LED žarulja interpretirati kao njihov kvar. To će prikazati signal pogreške na kontrolnoj ploči iako LED žarulje savršeno rade. Kako biste izbjegli tu neugodnost, preporučujemo upotrebu Philips CANbus adaptera. Philips CANbus adapter za žarulje Philips LED FL [H8/H11/H16] povezuje se s ugrađenim sigurnosnim sustavom automobila kako bi se eliminirale lažne poruke o pogreškama na kontrolnoj ploči. Vozači mogu bezbrižno uživati u svojim Philips LED žaruljama.