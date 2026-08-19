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Accessories for LED upgradeCANbus adapteri

18952X2

Rješenje 3 u 1

Philips CANbus adapteri pružaju 3 u 1 rješenje* za probleme s upozorenjima i svjetlima na kontrolnoj ploči za LED žarulje tvrtke Philips. Philips CANbus adapteri osiguravaju pouzdanost i dugotrajne performanse LED žarulja u stvarnim uvjetima vožnje.

Pogledajte sve prednosti

Napredni automobilski sustav

Rješenje 3 u 1

  • Za [≈H7]-LED retrofit

  • Spriječite pogreške signalizacije i svjetla

  • Jednostavna ugradnja

  • Vodootporan dizajn

Spriječite netočne signale na kontrolnoj ploči

Prilikom ugradnje LED žarulja za naknadnu ugradnju sigurnosni sustav automobila ponekad će manju potrošnju energije koju pruža LED interpretirati kao kvar žarulja. To će se prikazati kao signal pogreške na kontrolnoj ploči iako LED žarulje savršeno rade. Kako bi se izbjegla ta neugodnost, preporučujemo upotrebu Philips CANbus adaptera. Philips CANbus adapter za žarulje Philips LED HL [H7] povezuje se s ugrađenim sigurnosnim sustavom automobila kako bi se eliminirale lažne poruke o pogreškama na kontrolnoj ploči. Vozači mogu bezbrižno uživati u svojim LED žaruljama tvrtke Philips.

Sprječavanje treperenja i problema s prigušivanjem

Manja potrošnja energije koju pružaju LED žarulje ponekad može dovesti do problema u varijaciji struje, što rezultira slabljenjem performansi LED žarulja prednjih svjetala. Naš Philips CANbus adapter ima pametnu funkciju 3 u 1 koja pruža dodatnu funkciju kondenzatora, čime se izbjegavaju treperenje i problemi s prigušivanjem. Uživajte u najboljim performansama LED žarulja za naknadnu ugradnju tvrtke Philips uz najnoviju generaciju Philips CANbus adaptera.

Odaberite bezbrižnost

Svaki je model vozila drukčiji; većini ne treba Philips CANbus adapter prilikom naknadne ugradnje LED svjetala! Kako biste saznali treba li vašem modelu vozila Philips CANbus adapter, posjetite web-mjesto tvrtke Philips i pregledajte najnoviji popis kompatibilnosti**.

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Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

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Upozorenja

  1. Avoid false dashboard warnings, prevent from flickering and light dimming issues

  2. Stalno testiramo naše žarulje i dodatnu opremu s većim brojem modela vozila i redovito ažuriramo popis kompatibilnosti. Ako model vašeg vozila nije na popisu, to znači da još nije testiran. Kontaktirajte našu korisničku podršku.

  3. Pojedinosti potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport

  4. 3-godišnje jamstvo (2 godine standardnog + 1 godina produženog). Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste se registrirali za produženo jamstvo