Spriječite netočne signale na kontrolnoj ploči

Prilikom ugradnje LED žarulja za naknadnu ugradnju sigurnosni sustav automobila ponekad će manju potrošnju energije koju pruža LED interpretirati kao kvar žarulja. To će se prikazati kao signal pogreške na kontrolnoj ploči iako LED žarulje savršeno rade. Kako bi se izbjegla ta neugodnost, preporučujemo upotrebu Philips CANbus adaptera. Philips CANbus adapter za žarulje Philips LED HL [H7] povezuje se s ugrađenim sigurnosnim sustavom automobila kako bi se eliminirale lažne poruke o pogreškama na kontrolnoj ploči. Vozači mogu bezbrižno uživati u svojim LED žaruljama tvrtke Philips.