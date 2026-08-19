ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Snimka jednog proizvoda
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • Snimka jednog proizvoda
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200
  • 11362U92X2 Philips H9/H11-LED žarulja za prednja svjetla Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLAutomobilske LED performanse bez premca

LUM11362U92X2/10

11362U92X2

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400 %* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.

Pogledajte sve prednosti

Automobilske LED performanse bez premca

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

  • LED-HL [≈H9/H11]

  • Do 400 % jarkije svjetlo

  • Kompatibilnost s velikim brojem vozila

  • Vrhunski stil i sigurnost

  • Sadržaj pakiranja: 2 kom

Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.

Koncentrirana snaga – do 400 % jarkije svjetlo

Koncentrirana snaga – do 400 % jarkije svjetlo

Ovladajte svjetlom na cesti. Pažljivo izrađene kako bi potaknule vašu strast prema vožnji, naše žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9200 pružaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju za do 400 % većem od zakonskog minimuma za halogene žarulje. Bolje uočavajte prometne znakove uz jedinstven optimalni spektar i poboljšajte svoj pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.

Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

  2. Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

  3. Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.