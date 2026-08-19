LUM11362U92X2/10
11362U92X2
Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak
Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400 %* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.
LED-HL [≈H9/H11]
Do 400 % jarkije svjetlo
Kompatibilnost s velikim brojem vozila
Vrhunski stil i sigurnost
Sadržaj pakiranja: 2 kom
Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.
Ovladajte svjetlom na cesti. Pažljivo izrađene kako bi potaknule vašu strast prema vožnji, naše žarulje za prednja svjetla Philips Ultinon Pro9200 pružaju nenadmašne performanse i izvanrednu vidljivost koju želite tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju za do 400 % većem od zakonskog minimuma za halogene žarulje. Bolje uočavajte prometne znakove uz jedinstven optimalni spektar i poboljšajte svoj pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.
Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zasljepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.
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Recenzije
U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.
Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.
Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.