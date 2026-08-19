Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.