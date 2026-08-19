Precizno pristajanje i jednostavna montaža

Kako biste sigurno montirali LED žarulje za prednja svjetla na svoje vozilo, možda će vam trebati adapteri specifični za vaš model. Adapterski prsteni tvrtke Philips osiguravaju dobro fiksiranje LED žarulja H7 tvrtke Philips na vozila koja ih trebaju.