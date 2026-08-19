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Accessories for LED upgradeAdapterski prsteni tipa Q

LUM11024X2/10

11024X2

LUM11024X2

Precizno pristajanje i jednostavna montaža

Kako biste sigurno montirali LED žarulje za prednja svjetla na svoje vozilo, možda će vam trebati adapteri specifični za vaš model. Adapterski prsteni tvrtke Philips osiguravaju dobro fiksiranje LED žarulja H7 tvrtke Philips na vozila koja ih trebaju.

Pogledajte sve prednosti

Jednostavno montiranje modela HL [≈H7], H7-LED

Precizno pristajanje i jednostavna montaža

  • Adapterski prsteni tipa Q

  • Sadržaj pakiranja: 2 adapterska prstena

  • Za HL [≈H7], H7-LED

  • Primjenjuje se na vozila od 12 V

Pronađite odgovarajući adapterski prsten za svoje vozilo

Žarulje Philips HL [H7], H7 LED* odgovaraju većini modela vozila, ali nekima će trebati adapterski prsteni kako bi se osiguralo sigurno montiranje. Kako biste saznali trebate li dodatne adapterske prstene za nadogradnju prednjih svjetala automobila na LED svjetla, pregledajte Philipsove popise kompatibilnosti**.

Jednostavno za montiranje

Philips LED adapterski prsteni jednostavno se ugrađuju te jamče savršeno pristajanje i dobro pričvršćivanje LED žarulja H7 na prednja svjetla vozila, kad je to potrebno. Kako biste saznali više o ugradnji naših adapterskih prstena, korisničkom priručniku možete pristupiti na stranici podrške tvrtke Philips***.

Izdržljiv materijal za dugotrajne performanse

Philips LED adapterski prsteni napravljeni su od izdržljivih materijala te mogu izdržati zahtjevne fizičke i toplinske uvjete automobilske upotrebe. Testirani su u najzahtjevnijim uvjetima kako biste u jedinstvenim performansama naših Philips HL [H7], H7 LED* žarulja mogli uživati godinama.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Dostupno na philips.com/LEDcompatibility-check. Imajte na umu da odobrenje za upotrebu serije Philips Ultinon Pro6000 na prometnicama vrijedi samo kad se ugradi s originalnom dodatnom opremom tvrtke Philips, gdje je to potrebno. Dodatne informacije možete pronaći na Philips.com/roadlegalLED

  3. Pojedinosti potražite na web-stranici Philips.com/AutomotiveSupport