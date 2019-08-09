2 godine jamstva
Obustavljeno
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
3 načina rada, 3 intenziteta
2 glave četkice
Sa senzorom za pritisak
Postavite našu glavu četkice InterCare i poboljšajte zdravlje desni u svega 2 tjedna. Izuzetno dugačka vlakna uklanjaju više naslaga s teško dostupnih mjesta i između zubi, za zdrave desni.
Zahvaljujući optimalnom čišćenju koje pruža FlexCare desni će postati zdravije u roku od 2 tjedna. Uklanjanjem do 7 puta više naslaga uzduž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube, postići ćete najzdraviji osmijeh.
FlexCare Platinum pruža uistinu dubinsko čišćenje. 3 postavke intenziteta omogućavaju bolje čišćenje, a 3 načina rada ispunjavaju specifične potrebe: Clean (čišćenje) – za izvanredno svakodnevno čišćenje, White (izbjeljivanje) – za uklanjanje površinskih mrlja i Clean (čišćenje) za vrhunsko svakodnevno čišćenje.
4.8
od 5
65
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
alal
09/08/2019
Slovenija
Odlična ščetka
Ta izdelek ima odlične lastnosti. Odlična zobna ščetka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9111/20 Sonic electric toothbrush
Kren
10/01/2017
Slovenija
Provjereni kupac
Odličen izdelek
Odličen izdelek, ki ga priporočam tudi ostalim. Deluje brez težav, zobje so optimalno očiščeni, samo ščetke se težko dobijo v veleblagovnicah.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonična električna zobna ščetka
ToveBu
18/08/2021
Česká republika
Funguje již 12 let
Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.
Prednosti
Kvalita
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje
U usporedbi sa korištenjem samo obične četkice