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  • Uklanja do 100 % više mrlja u samo jednom tjednu*
  • Uklanja do 100 % više mrlja u samo jednom tjednu*
  • Uklanja do 100 % više mrlja u samo jednom tjednu*
  • Uklanja do 100 % više mrlja u samo jednom tjednu*

Obustavljeno

Philips Sonicare HealthyWhite+Sonična električna četkica za zube

HX8911/01

4.7
| (249) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uklanja do 100 % više mrlja u samo jednom tjednu*
Svaki dan uljepšajte svoj osmijeh na siguran način bez odricanja od hrane i pića koja toliko volite, a uzrokuju mrlje na zubima! Punjiva četkica za izbjeljivanje zuba Sonicare tvrtke Philips dokazano uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo 1 tjedan*.
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

*u odnosu na ručnu četkicu za zube

Uklanja do 100 % više mrlja u samo jednom tjednu*

  • 2 načina rada

  • 6 prilagodljivih postavki

  • 1 glava četkice

Uklanja do 100 % više mrlja od ručnih četkica za zube*

Uklanja do 100 % više mrlja od ručnih četkica za zube*

Četkica Sonicare tvrtke Philips uklanja do 100 % više mrlja za bjelje zube u samo tjedan dana.

DiamondClean glava četkice za najbolje izbjeljivanje

DiamondClean glava četkice za najbolje izbjeljivanje

DiamondClean glave četkice, najbolje glave četkice za izbjeljivanje iz serije Sonicare tvrtke Philips, imaju vlakna srednje krutosti u obliku dijamanta za učinkovito i nježno uklanjanje naslaga. Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips omogućava izvanredno čišćenje i bjelje zube u odnosu na običnu četkicu.

Način rada Clean and White: dokazano uklanja mrlje

Način rada Clean and White: dokazano uklanja mrlje

2 minute u načinu rada Clean (čišćenje) osiguravaju vrhunsko uklanjanje naslaga (vrijeme četkanja koje preporučuju stručnjaci). Način rada White (izbjeljivanje) uklanja površinske mrlje, posvjetljuje i polira zube. Uklanja svakodnevne mrlje, kao što su mrlje od kave, čaja, duhana i crnog vina. Čini zube za 2 nijanse bjeljima u samo 2 tjedna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

249

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/01/2019

Slovensko

Slovensko

super

Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

27/09/2017

Slovensko

Slovensko

Excellent

Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výdrž

Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.

Prednosti

Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,

Mane

O žádných nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje