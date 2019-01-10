2 godine jamstva
Obustavljeno
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
2 načina rada
6 prilagodljivih postavki
1 glava četkice
Četkica Sonicare tvrtke Philips uklanja do 100 % više mrlja za bjelje zube u samo tjedan dana.
DiamondClean glave četkice, najbolje glave četkice za izbjeljivanje iz serije Sonicare tvrtke Philips, imaju vlakna srednje krutosti u obliku dijamanta za učinkovito i nježno uklanjanje naslaga. Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips omogućava izvanredno čišćenje i bjelje zube u odnosu na običnu četkicu.
2 minute u načinu rada Clean (čišćenje) osiguravaju vrhunsko uklanjanje naslaga (vrijeme četkanja koje preporučuju stručnjaci). Način rada White (izbjeljivanje) uklanja površinske mrlje, posvjetljuje i polira zube. Uklanja svakodnevne mrlje, kao što su mrlje od kave, čaja, duhana i crnog vina. Čini zube za 2 nijanse bjeljima u samo 2 tjedna.
4.7
od 5
249
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KikaTT
10/01/2019
Slovensko
super
Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Katinella
27/09/2017
Slovensko
Excellent
Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Smokie1981
12/05/2022
Česká republika
Výdrž
Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.
Prednosti
Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,
Mane
O žádných nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje