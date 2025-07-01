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Glave četkice za zube
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Philips Sonicare DiamondClean Kompaktne glave sonične četkice za zube
Obustavljeno
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HX6072/05
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Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Glava četkice ispada iz četkice Sonicare
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