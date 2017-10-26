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  • Manja veličina. Ciljano čišćenje.
  • Manja veličina. Ciljano čišćenje.
  • Manja veličina. Ciljano čišćenje.
  • Manja veličina. Ciljano čišćenje.
  • Manja veličina. Ciljano čišćenje.

Obustavljeno

Philips Sonicare DiamondCleanKompaktne glave sonične četkice za zube

HX6072/05

4.8
| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Manja veličina. Ciljano čišćenje.
DiamondClean glava četkice savršena je za one koji žele ne samo dubinsko čišćenje nego i uklanjanje površinskih mrlja radi postizanja blistavog, bijelog osmjeha. Ova glava četkice odlična je i za održavanje bijele boje zuba između profesionalnih tretmana za izbjeljivanje.
Pogledajte sve prednosti

Napredno čišćenje koje uklanja mrlje i čini zube bjeljima

Manja veličina. Ciljano čišćenje.

  • 2 u pakiranju

  • Kompaktan

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Superiorno čišćenje, bjelji zubi

Bjelji zubi za samo tjedan dana

Bjelji zubi za samo tjedan dana

Glava četkice Sonicare DiamondClean tvrtke Philips uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo 7 dana.

Vlakna u obliku dijamanta pružaju vam 100 % bjelje zube u roku od tjedan dana

Vlakna u obliku dijamanta pružaju vam 100 % bjelje zube u roku od tjedan dana

DiamondClean ima dio od gusto raspoređenih vlakana u obliku dijamanta koja uklanjaju površinske mrlje na zubima uzrokovane hranom i pićima. Dat će vam bjelji osmijeh, do 100 %*, u samo 7 dana.

Dizajn koji maksimalno iskorištava sonično kretanje

Dizajn koji maksimalno iskorištava sonično kretanje

Glave četkice Sonicare tvrtke Philips od ključne su važnosti za našu temeljnu tehnologiju pokreta četkice visoke frekvencije i visoke amplitude koja osigurava više od 31 000 pokreta četkice u minuti. Naša nenadmašna sonična tehnologija u potpunosti prenosi snagu s drške četkice pa sve do vrha glave četkice. To sonično kretanje stvara dinamično djelovanje kojim se tekućina usmjerava duboko između zuba i uzduž linije desni radi superiornog, a ipak nježnog, čišćenja svaki put.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja četkica ikad

Na preporuku stomatologice, kupila sam električnu četkicu DiamondClean- i nisam požalila. Koristim ju tek tri tjedna, a oduševljenje samo raste. Zubi su malo svjetliji, zubno meso više ne krvari (pretpostavljam zbog masaže i promjene paste), a osjećaj čistih zubiju je dugotrajan. Lagana je za korištenje, koristim za sad samo dva načina rada, četkica se lagano umetne. Vlakna su mi na prvu bila malo grupa (koristila sam ultra soft četkice prije) i glava četkice premala, ali sam se naviknula i sad je super. Prvi dojmovi su odlični, vjerujem i dugotrajni.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

výborná hlavice

Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

13/07/2020

България

България

Четка за цялото семейство

При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.

Prednosti

По-чисти зъби

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

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