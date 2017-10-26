2 godine jamstva
Obustavljeno
2 u pakiranju
Kompaktan
Postavljanje pritiskanjem
Superiorno čišćenje, bjelji zubi
Glava četkice Sonicare DiamondClean tvrtke Philips uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo 7 dana.
DiamondClean ima dio od gusto raspoređenih vlakana u obliku dijamanta koja uklanjaju površinske mrlje na zubima uzrokovane hranom i pićima. Dat će vam bjelji osmijeh, do 100 %*, u samo 7 dana.
Glave četkice Sonicare tvrtke Philips od ključne su važnosti za našu temeljnu tehnologiju pokreta četkice visoke frekvencije i visoke amplitude koja osigurava više od 31 000 pokreta četkice u minuti. Naša nenadmašna sonična tehnologija u potpunosti prenosi snagu s drške četkice pa sve do vrha glave četkice. To sonično kretanje stvara dinamično djelovanje kojim se tekućina usmjerava duboko između zuba i uzduž linije desni radi superiornog, a ipak nježnog, čišćenja svaki put.
4.8
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
TanjaG
26/10/2017
Hrvatska
Najbolja četkica ikad
Na preporuku stomatologice, kupila sam električnu četkicu DiamondClean- i nisam požalila. Koristim ju tek tri tjedna, a oduševljenje samo raste. Zubi su malo svjetliji, zubno meso više ne krvari (pretpostavljam zbog masaže i promjene paste), a osjećaj čistih zubiju je dugotrajan. Lagana je za korištenje, koristim za sad samo dva načina rada, četkica se lagano umetne. Vlakna su mi na prvu bila malo grupa (koristila sam ultra soft četkice prije) i glava četkice premala, ali sam se naviknula i sad je super. Prvi dojmovi su odlični, vjerujem i dugotrajni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
výborná hlavice
Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
siela75
13/07/2020
България
Четка за цялото семейство
При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.
Prednosti
По-чисти зъби
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби