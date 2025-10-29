ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
  • Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Oralni tuš

HX3333/23

4.8
| (54) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Light blue
Light blue
Light purple
Light purple
Oralni tuš: svjetloplava, Četkica za zube: bijela
Oralni tuš: svjetloplava, Četkica za zube: bijela
Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi
Jednostavno dodajte čišćenje područja između zuba u svoju svakodnevnu rutinu uz oralni tuš Philips Sonicare Compact Flosser 1000. Za 60 sekundi uklanja do 99,9 % naslaga* između zuba i uzduž linije desni. Sklopivi dizajn čini ga idealnim za nošenje.
Pogledajte sve prednosti

Uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene*

Jednostavnije čišćenje područja između zuba u samo 60 sekundi

  • Kompaktan i prijenosan dizajn

  • Nježno uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene*

  • Do 100 % zdravije desni u odnosu na konac za zube**

  • 3 načina čišćenja

  • Trajanje baterije od 21 dana***

Nježno, ali učinkovito uklanjanje naslaga

Nježno, ali učinkovito uklanjanje naslaga

Oralni tuš Philips Sonicare Compact Flosser 1000 nježan je, učinkovit i spreman za nošenje bilo kamo. Uklanja do 99,9 % naslaga s područja između zuba i uzduž linije desni za samo 60 sekundi*.

Do 100 % zdravije desni u odnosu na konac za zube**

Do 100 % zdravije desni u odnosu na konac za zube**

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 učinkovitiji je do 100 % od konca za zube u poboljšanju zdravlja desni u samo 4 tjedna**.

Kompaktan i prijenosan dizajn

Kompaktan i prijenosan dizajn

Oralni tuš kompaktan je i osmišljen za kretanje s vama. Njegov sklopivi spremnik za vodu od 200 ml može se gurnuti preko ručke kad je prazan, pa ga možete lako spremiti kod kuće ili u torbu kad putujete.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

54

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

29/10/2025

Srbija

Srbija

Zaposlenik Philipsa

Mobilna revolucija oralne higijene

[Employee of philipsglobal] Fantazija... Flosser je mnogo lakse koristiti od konca samim tim i brze... Jako jednostavan za koriscenje... I pored pranja zuba elektricnom cetkicom neverovano je koliko jos ostataka hrane ostane u ustima... Opsti utisak je da mi desni dosta manje krvare vec nakon 4/5 koriscenja... A ono sto dolazi kao slag na tortu, mobilan je i moze se nositi svuda sa sobom... Zaista svaka preporuka...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

28/10/2025

Srbija

Srbija

Proizvod koji vam je potreban

Flosser je nešto što želite da imate! Oduševljena sam ovim proizvodom i savršeno čistim zubima. Jednostavan za korišćenje, brz i efikasan. Preporučila bih ga svima, zato što je odličan I sigurno svima treba. Sa njim ste sigurni da je sve savršeno ĉisto.

Ova recenzija je napravljena za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

Ova recenzija je napravljena za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

26/10/2025

Srbija

Srbija

Malo otkriće koje menja svakodnevicu

Koristim Compact Flosser 1000 već nekoliko dana i iskreno — oduševljena sam rezultatom. Od prvog korišćenja imala sam utisak kao da sam upravo izašla iz ordinacije kod zubara. Zubi su glatki, desni osvežene, a osećaj čistoće traje satima. Ovaj mali, ali moćan uređaj pokazao mi je koliko razlika može da napravi u svakodnevnoj nezi zuba. Ono što mi se najviše dopada kod Compact Flosser 1000 jeste brzina i efikasnost. U samo 60 sekundi uspešno očistim sve međuzubne prostore i liniju desni, što mi je idealno kada sam u žurbi. Prema specifikacijama, uklanja i do 99,9% plaka u tretiranim oblastima — i moram priznati da se to zaista oseti. Desni su mi vidno zdravije, a dah svežiji. Posebno mi znači što uređaj ima tri režima rada — Clean, Sensitive i Pulse. To mi omogućava da ga prilagodim svojim potrebama. Kada osećam da su mi desni osetljivije, koristim „Sensitive“ režim koji je vrlo blag i prijatan. Kada želim dodatnu masažu desni i osećaj svežine, uključim „Pulse“ i dobijem taj savršeni balans između čistoće i opuštanja. Još jedan veliki plus je praktičnost i kompaktnost. Zahvaljujući sklopivom rezervoaru od 200 ml i USB punjenju, mogu ga lako poneti na put, bez zauzimanja prostora u torbi. Uz to, vodootporan IPX7 dizajn omogućava da ga koristim i održavam bez brige. Sve deluje kvalitetno izrađeno i promišljeno — što sam i očekivala od Philips uređaja. Dizajn je jednostavan i elegantan, a mlaznica koja se rotira 360° omogućava da dođem i do onih najskrivenijih mesta između zuba. Rezervoar se lako puni i čisti, a uređaj lepo leži u ruci. Svaki detalj deluje osmišljen da olakša rutinu i učini je prijatnijom. Nakon samo nekoliko dana korišćenja, primetila sam da su mi desni mirnije, bez iritacija, a prostor između zuba temeljno očišćen. Onaj osećaj svežine, koji inače traje samo kratko nakon pranja zuba, sada traje mnogo duže. To me dodatno motiviše da redovno koristim irigator jer vidim konkretan rezultat — ne samo estetski, već i u zdravlju desni. Kome bih ga preporučila: Pre svega, svima koji žele da unaprede svoju oralnu higijenu, a ne vole ili ne mogu redovno da koriste zubni konac. Odličan je za osobe sa osetljivim desnima, jer zahvaljujući „Sensitive“ režimu i nežnoj mlaznici čisti temeljno, ali bez neprijatnosti. Preporučila bih ga i onima koji često putuju — kompaktan dizajn i dug vek baterije (do dve nedelje između punjenja) čine ga savršenim saputnikom. Naravno, i svima koji žele brzo, a temeljno čišćenje — jer 60 sekundi dnevno zaista može da napravi razliku. Takođe, posebno bih ga preporučila osobama koje nose proteze, implante ili fiksne aparate, jer ovaj irigator lako dopire do teško dostupnih mesta gde četkica ne može. Ukratko — Philips Compact Flosser 1000 je jedno od onih malih otkrića koje menjaju svakodnevicu. Kvalitetan, praktičan, efikasan i nežan, dokaz je da briga o zubima može biti jednostavna, brza i prijatna. Ako želiš da tvoje oralno zdravlje pređe na viši nivo, bez dodatnog napora i gubljenja vremena — ovo je pravi uređaj za tebe.

Prednosti

Svima koji žele da unaprede svoju oralnu higijenu, a ne vole ili ne mogu redovno da koriste zubni konac.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Istraživanje in-vitro, stvarni rezultati mogu se razlikovati

  2. nakon 4 tjedna, u odnosu na konac za zube, s mlaznicom Standard

  3. na temelju 1-minutne sesije primjene oralnog tuša po danu