ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard i Comfort

Podrška

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard i Comfort

HX3072/00

Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard i Comfort

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

EU Izjava o sukladnosti - English (US)

  • PDF dat., 675.1 kB
  • 8 July 2026

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 142.2 kB
  • 8 July 2026

Dijelovi i dodatni pribor

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći