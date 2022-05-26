2 godine jamstva
Za svakodnevno čišćenje
Poboljšava zdravlje desni u 4 tjedna**
2 nastavka: N1 Standard za čišćenje između zuba i N2 Comfort za osjetljive zube i desni
Kompatibilni samo s oralnim tušem Philips Sonicare Power Flosser
Mlaznica N1 Standard idealna je za sveobuhvatno svakodnevno čišćenje, učinkovito uklanjajući naslage i ostatke iz prostora između zuba i uzduž linije desni.
Nastavak s jednim mlazom N1 Standard idealan je za uklanjanje tvrdokornih ostataka hrane. 97 % korisnika slaže se da je prikladan za uklanjanje ostataka hrane iz područja između zuba***.
Mlaznica N2 Comfort ima meki gumeni nastavak posebno dizajniran za uporabu na osjetljivim zubima i desnima bez kompromisa po pitanju uklanjanja naslaga. 95 % korisnika slaže se da je nastavak izuzetno nježan prema desnima**.
4.7
od 5
201
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mia42
26/05/2022
Hrvatska
Super praktican oralni tus!
Bil sam nedavno kod zubara, i savjetovao mi je da kupim tus za ciscenje zubi jer mi od zubnog konca svaki put prokrvari meso. Naravno da kod prvog koristenja sam se cijela zaspricala jer nisam bas detaljno procitala upute, ali nakon pravilnog koristenja sam odusevljena!!!! Nema vise krvarenja desni, zubi su mi toliko cisci i uz Sonicare cetkicu ovo mi je drugu najbolji proizvod koji sam kupila od Philipsa. Ima i putnu torbicu pa je super praktican i za putovanja jer ne zauzima puno mjesta!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš
Branka93
20/05/2022
Hrvatska
Oduševljena proizvodom!
Kupila sam ovaj proizvod na preporuku stomatologa jer nikako na zelenu granu s koncem i interdentalnim četkicama. Imam uski interdentalni prostor gdje mi uvijek ostane nešto ostataka hrane i naslaga. S koncem uvijek raskrvarim meso i ne očisti sve, a kod interdentalnih četkica imam problem s odabirom veličine i opet nisam sve počistila. Ovaj oralni tuš me kod prvog korištenja iznenadio jer sam zašpricala i sebe i doslovno cijelu kupaonu iz razloga što nisam dobro pročitala upute, kako i koji način rada koristiti i najvažnije zatvoriti usta kod korištenja. To je oralni tuš naravno da će voda morati izaći, samo je bitno zatvoriti usta i ispljunuti vodu kad se usta napune. Spremnik vode je dovoljan. Pritisak moćan i snažan, a opet nježan za osjetljivo zubno meso. Najbolja investicija koju sam u zadnje vrijeme kupila, ima 2 nastavka i nastavak koji ide u X očisti doslovmo cijelu površinu zuba i između zuba. Ja sam oduševljena i svima preporučam. Ima i putnu torbicu za putovanje, a u kupaoni stoji baš lijepo. Prilažem sliku svoj crnog oralnog tuša.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš
marja156
11/04/2023
Slovenija
Zelo priročen in učinkovit
Flosser je res dober nadomestek za vsakodnevno čiščenje z zobno nitko, ki je precej nerodna in hkrati tudi invazivna. S flosserjem je precej lažje, hkrati pa enako učinkovito. Res blagodejno za dlesni.
Prednosti
priročnost, uporabnost, učinkovitost
Mane
jih no
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha
istraživanje in-vitro, stvarni rezultati mogu se razlikovati
Kada se upotrebljava s mlaznicom Comfort, anketa, SAD, N=109, 2023.
Kada se upotrebljava s mlaznicom Standard, anketa, SAD, N=109, 2023.