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  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
  • Za svakodnevno čišćenje područja između zuba

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard i Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Za svakodnevno čišćenje područja između zuba
Mlaznice za oralni tuš Philips Sonicare Compact Flosser omogućuju nježno i učinkovito čišćenje područja između zuba. Mlaznica Standard pruža ciljano čišćenje područja između zuba. Mlaznica Comfort ima meki vrh i namijenjena je osjetljivim desnima.
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Uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene*

Za svakodnevno čišćenje područja između zuba

  • Za svakodnevno čišćenje

  • Poboljšava zdravlje desni u 4 tjedna**

  • 2 nastavka: N1 Standard za čišćenje između zuba i N2 Comfort za osjetljive zube i desni

  • Kompatibilni samo s oralnim tušem Philips Sonicare Power Flosser

Mlaznica N1 Standard idealna je za temeljito svakodnevno čišćenje

Mlaznica N1 Standard idealna je za temeljito svakodnevno čišćenje

Mlaznica N1 Standard idealna je za sveobuhvatno svakodnevno čišćenje, učinkovito uklanjajući naslage i ostatke iz prostora između zuba i uzduž linije desni.

Čišćenje jednim mlazom mlaznice N1 idealno je za uklanjanje ostataka hrane

Čišćenje jednim mlazom mlaznice N1 idealno je za uklanjanje ostataka hrane

Nastavak s jednim mlazom N1 Standard idealan je za uklanjanje tvrdokornih ostataka hrane. 97 % korisnika slaže se da je prikladan za uklanjanje ostataka hrane iz područja između zuba***.

Mlaznica N2 Comfort idealna je za osjetljive zube i desni

Mlaznica N2 Comfort idealna je za osjetljive zube i desni

Mlaznica N2 Comfort ima meki gumeni nastavak posebno dizajniran za uporabu na osjetljivim zubima i desnima bez kompromisa po pitanju uklanjanja naslaga. 95 % korisnika slaže se da je nastavak izuzetno nježan prema desnima**.

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

201

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

26/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super praktican oralni tus!

Bil sam nedavno kod zubara, i savjetovao mi je da kupim tus za ciscenje zubi jer mi od zubnog konca svaki put prokrvari meso. Naravno da kod prvog koristenja sam se cijela zaspricala jer nisam bas detaljno procitala upute, ali nakon pravilnog koristenja sam odusevljena!!!! Nema vise krvarenja desni, zubi su mi toliko cisci i uz Sonicare cetkicu ovo mi je drugu najbolji proizvod koji sam kupila od Philipsa. Ima i putnu torbicu pa je super praktican i za putovanja jer ne zauzima puno mjesta!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

20/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Oduševljena proizvodom!

Kupila sam ovaj proizvod na preporuku stomatologa jer nikako na zelenu granu s koncem i interdentalnim četkicama. Imam uski interdentalni prostor gdje mi uvijek ostane nešto ostataka hrane i naslaga. S koncem uvijek raskrvarim meso i ne očisti sve, a kod interdentalnih četkica imam problem s odabirom veličine i opet nisam sve počistila. Ovaj oralni tuš me kod prvog korištenja iznenadio jer sam zašpricala i sebe i doslovno cijelu kupaonu iz razloga što nisam dobro pročitala upute, kako i koji način rada koristiti i najvažnije zatvoriti usta kod korištenja. To je oralni tuš naravno da će voda morati izaći, samo je bitno zatvoriti usta i ispljunuti vodu kad se usta napune. Spremnik vode je dovoljan. Pritisak moćan i snažan, a opet nježan za osjetljivo zubno meso. Najbolja investicija koju sam u zadnje vrijeme kupila, ima 2 nastavka i nastavak koji ide u X očisti doslovmo cijelu površinu zuba i između zuba. Ja sam oduševljena i svima preporučam. Ima i putnu torbicu za putovanje, a u kupaoni stoji baš lijepo. Prilažem sliku svoj crnog oralnog tuša.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Bežični Power Flosser 3000 HX3806/31 Bežični oralni tuš

11/04/2023

Slovenija

Slovenija

Zelo priročen in učinkovit

Flosser je res dober nadomestek za vsakodnevno čiščenje z zobno nitko, ki je precej nerodna in hkrati tudi invazivna. S flosserjem je precej lažje, hkrati pa enako učinkovito. Res blagodejno za dlesni.

Prednosti

priročnost, uporabnost, učinkovitost

Mane

jih no

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Zobna prha

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Upozorenja

  1. istraživanje in-vitro, stvarni rezultati mogu se razlikovati

  2. Kada se upotrebljava s mlaznicom Comfort, anketa, SAD, N=109, 2023.

  3. Kada se upotrebljava s mlaznicom Standard, anketa, SAD, N=109, 2023.