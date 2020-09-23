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  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013
  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013

Obustavljeno

Serija 2000Ovlaživač zraka

HU4803/01

4.3

| (445) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Lako dišite, mirno spavajte

Ispunite svoj dom ugodnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud ovlažuje bez prašine i vlažnih točaka uz do 99 % manje bakterija (1). Pametni senzori i ravnomjerna raspodjela zraka pružaju idealnu vlažnost u cijeloj prostoriji.

Pogledajte sve prednosti

Ovlažuje suhi zrak i prilagođava se automatski

Lako dišite, mirno spavajte

  • Ovlažuje prostorije do 25 m²

  • Brzina ovlaživanja 220 ml/h

  • Do 99 % manje bakterija

  • Post. automat. načina rada za vlažnost

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Iznimno sitna maglica tehnologije NanoCloud nije vidljiva golim okom, a bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)

Jednolika, učinkovita cirkulacija kroz prostoriju

Jednolika, učinkovita cirkulacija kroz prostoriju

Difuzor od 360 stupnjeva raspoređuje ovlaženi zrak jednoliko kroz cijelu prostoriju. Iznimno sitna para tehnologije NanoCloud prenosi se dalje i sprječava prekomjerno zasićenje radi učinkovitog ovlaživanja, osobito u većim prostorijama.

Automatsko ovlaživanje uz 3 postavke

Automatsko ovlaživanje uz 3 postavke

Senzor za pametno ovlaživanje nadgleda zrak i automatski prilagođava način rada kako bi se vlažnost zadržala na željenoj razini: 40 %, 50 % ili 60 %. Upozorenje o razini vode obavještava vas kada treba nadopuniti spremnik, a ovlaživač se automatski isključuje kada ostane bez vode.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

445

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

23/09/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepších zvlhčovač na trhu!

Žiadny vlhký povrch nábytku či podlaha, žiadny biely prach, iba požadované zvýšenie vlhkosti na ideálnu úroveň

Prednosti

Tichá prevádzka, kvalitné spracovanie, automaticky režim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

Datum upotrebe 2020-08-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud

Datum upotrebe 2020-08-23

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Tichý a účinný

Tento zvlhčovač jsme pořídili kvůli suchému vzduchu - já jsem asthmatik a mám malou dcerku, takže asi není třeba rozvádět, proč je dobré zvlhčovač mít :-) Přístroj jako takový funguje velice dobře, je velmi tichý, ale to neznamená, že je neslyšný. Mně to třeba vůbec neruší, ale moje žena ho v noci zapnutý mít nemůže - přestože si stěží dokážu představit tišší zvlhčovač. Co se čištění filtru týče, to je samozřejmě otrava, ale je to jednoduché - jen počítejte s tím, že vám vydrží jeden filtr tak na max půl roku, pokud aspoň trochu spotřebič používáte.

Prednosti

Tichý, hezký design, snadná obsluha

Mane

Nutnost častěji měnit filtr

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum upotrebe 2021-05-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum upotrebe 2021-05-10

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

maximální spokojenost, splňuje požadavky,na výběr mnoho nastavení

Prednosti

Malý, lehký,snadno přenosný, tichý

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum upotrebe 2019-05-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud

Datum upotrebe 2019-05-04

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Upozorenja

  1. (1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju

  2. (2) Testirao GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju. Početna temperatura 23 ± 2 °C, relativna vlažnost 30 ± 2 % RV

  3. (3) Izračunato prateći AHAM HU-1-2016 (7.3) na temelju učinkovitosti ovlaživanja testiranom sukladno GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju

  4. (4) Nakupljanje minerala na namještaju testirao je vanjski laboratorij u trajanju od 3 sata, sukladno standardu DIN 44973, IUTA e.V..

  5. (5) Testirao GB 21551.3-2010 u vanjskom laboratoriju. Ozon, TVOC, PM10 i intenzitet UV zračenja ispod su ograničenja.

  6. (6) Izračunato na temelju punog spremnika za vodu od 2 l pri prvoj brzini s brzinom ovlaživanja od 150 ml/h.