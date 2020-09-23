Obustavljeno
Lako dišite, mirno spavajte
Ispunite svoj dom ugodnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud ovlažuje bez prašine i vlažnih točaka uz do 99 % manje bakterija (1). Pametni senzori i ravnomjerna raspodjela zraka pružaju idealnu vlažnost u cijeloj prostoriji.
Ovlažuje prostorije do 25 m²
Brzina ovlaživanja 220 ml/h
Do 99 % manje bakterija
Post. automat. načina rada za vlažnost
Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Iznimno sitna maglica tehnologije NanoCloud nije vidljiva golim okom, a bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)
Difuzor od 360 stupnjeva raspoređuje ovlaženi zrak jednoliko kroz cijelu prostoriju. Iznimno sitna para tehnologije NanoCloud prenosi se dalje i sprječava prekomjerno zasićenje radi učinkovitog ovlaživanja, osobito u većim prostorijama.
Senzor za pametno ovlaživanje nadgleda zrak i automatski prilagođava način rada kako bi se vlažnost zadržala na željenoj razini: 40 %, 50 % ili 60 %. Upozorenje o razini vode obavještava vas kada treba nadopuniti spremnik, a ovlaživač se automatski isključuje kada ostane bez vode.
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4.3
od 5
445
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Adam-ZH
23/09/2020
Slovensko
Najlepších zvlhčovač na trhu!
Žiadny vlhký povrch nábytku či podlaha, žiadny biely prach, iba požadované zvýšenie vlhkosti na ideálnu úroveň
Prednosti
Tichá prevádzka, kvalitné spracovanie, automaticky režim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Datum upotrebe 2020-08-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud
Datum upotrebe 2020-08-23
Stříbrňák
10/05/2022
Česká republika
Tichý a účinný
Tento zvlhčovač jsme pořídili kvůli suchému vzduchu - já jsem asthmatik a mám malou dcerku, takže asi není třeba rozvádět, proč je dobré zvlhčovač mít :-) Přístroj jako takový funguje velice dobře, je velmi tichý, ale to neznamená, že je neslyšný. Mně to třeba vůbec neruší, ale moje žena ho v noci zapnutý mít nemůže - přestože si stěží dokážu představit tišší zvlhčovač. Co se čištění filtru týče, to je samozřejmě otrava, ale je to jednoduché - jen počítejte s tím, že vám vydrží jeden filtr tak na max půl roku, pokud aspoň trochu spotřebič používáte.
Prednosti
Tichý, hezký design, snadná obsluha
Mane
Nutnost častěji měnit filtr
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum upotrebe 2021-05-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum upotrebe 2021-05-10
Evoucek
04/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
maximální spokojenost, splňuje požadavky,na výběr mnoho nastavení
Prednosti
Malý, lehký,snadno přenosný, tichý
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum upotrebe 2019-05-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2000 HU4803/01 Zvlhčovač vzduchu s technologií NanoCloud
Datum upotrebe 2019-05-04
(1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju
(2) Testirao GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju. Početna temperatura 23 ± 2 °C, relativna vlažnost 30 ± 2 % RV
(3) Izračunato prateći AHAM HU-1-2016 (7.3) na temelju učinkovitosti ovlaživanja testiranom sukladno GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju
(4) Nakupljanje minerala na namještaju testirao je vanjski laboratorij u trajanju od 3 sata, sukladno standardu DIN 44973, IUTA e.V..
(5) Testirao GB 21551.3-2010 u vanjskom laboratoriju. Ozon, TVOC, PM10 i intenzitet UV zračenja ispod su ograničenja.
(6) Izračunato na temelju punog spremnika za vodu od 2 l pri prvoj brzini s brzinom ovlaživanja od 150 ml/h.