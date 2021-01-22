Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje u uređaj i osigurava dosljedno visoke performanse. Upotrebljava tehnologiju NanoCloud koja otpušta nevidljivu maglicu i ovlažuje zrak s do 99 % manje bakterija (1)
Kompatibilan sa serijom 2000
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja 6 mjeseca
Originalni filtar tvrtke Philips
Zamjenski filtri za Philipsove ovlaživače zraka serije 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model ovlaživača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri pružaju optimalne performanse do 6 mjeseci (1), smanjujući trud i troškove
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
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4.8
od 5
35
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
EvikH
22/01/2021
Česká republika
Výborný poměr cena/výkon
Mohu porovnat s předchozím provedením filtru a jsem spokojená. Výborná nasákavost, snadno se mechanicky proplachuje, navíc tmavá barva filtru působí vzhledem k používání estetičtěji než použitý světlý filtr. Také nevadí při odvápnění používat běžný ocet místo vinného, který byl o poznání dražší.
Prednosti
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání a vhodném čištění
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr
Datum upotrebe 2020-09-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr
Datum upotrebe 2020-09-22
Face75
23/01/2025
Magyarország
Nagyon jó
Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.
Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét
Zlata98
29/04/2022
Україна
Dio promocije
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Prednosti
Довгий строк служби та легкий догляд
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum upotrebe 2021-12-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Datum upotrebe 2021-12-29
(1) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.
(2) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju