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  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Zamjenski filtarFiltar za ovlaživanje zraka

FY2401/30

4.8

| (35) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000

Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje u uređaj i osigurava dosljedno visoke performanse. Upotrebljava tehnologiju NanoCloud koja otpušta nevidljivu maglicu i ovlažuje zrak s do 99 % manje bakterija (1)

Pogledajte sve prednosti

Tehnologija NanoCloud s higijenskim ovlaživanjem

Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000

  • Kompatibilan sa serijom 2000

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 6 mjeseca

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilni s Philipsovim ovlaživačima zraka serije 2000

Kompatibilni s Philipsovim ovlaživačima zraka serije 2000

Zamjenski filtri za Philipsove ovlaživače zraka serije 2000: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Model ovlaživača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri pružaju optimalne performanse do 6 mjeseci (1), smanjujući trud i troškove

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

35

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2

22/01/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný poměr cena/výkon

Mohu porovnat s předchozím provedením filtru a jsem spokojená. Výborná nasákavost, snadno se mechanicky proplachuje, navíc tmavá barva filtru působí vzhledem k používání estetičtěji než použitý světlý filtr. Také nevadí při odvápnění používat běžný ocet místo vinného, který byl o poznání dražší.

Prednosti

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání a vhodném čištění

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr

Datum upotrebe 2020-09-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Zvlhčovač řady 2000 FY2401/30 Zvlhčovací filtr

Datum upotrebe 2020-09-22

23/01/2025

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Tökéletes. Kb havonta citromsavas (boltban a sütő szereknél kapható) vízben ki kell áztatni (~ 1 órát) és újra jól működik.

Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

Ova recenzija je napravljena za Genuine replacement filter FY2401/30 Párásítóbetét

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Prednosti

Довгий строк служби та легкий догляд

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum upotrebe 2021-12-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Datum upotrebe 2021-12-29

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Upozorenja

  1. (1) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.

  2. (2) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju