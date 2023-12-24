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  • Udahnite razliku
  • Udahnite razliku
  • Udahnite razliku
  • Udahnite razliku
  • Udahnite razliku
  • Udahnite razliku
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Obustavljeno

Serija 2000Ovlaživač zraka

HU2716/10

4.6
| (51) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
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Ispunite svoj dom ugodnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud ovlažuje bez prašine i vlažnih točaka uz do 99 % manje bakterija (1). Pametni senzori i ravnomjerna raspodjela zraka pružaju idealnu vlažnost u cijeloj prostoriji.
Pogledajte sve prednosti

Ovlažuje suhi zrak i prilagođava se automatski

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  • Ovlažuje prostorije do 32 m²

  • Brzina ovlaživanja 200 ml/h

  • Do 99 % manje bakterija

  • Post. automat. načina rada za vlažnost

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Do 99 % manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud (1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Iznimno sitna maglica tehnologije NanoCloud nije vidljiva golim okom, a bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)

Jednolika, učinkovita cirkulacija kroz prostoriju

Jednolika, učinkovita cirkulacija kroz prostoriju

Difuzor od 360 stupnjeva raspoređuje ovlaženi zrak jednoliko kroz cijelu prostoriju. Iznimno sitna para tehnologije NanoCloud prenosi se dalje i sprječava prekomjerno zasićenje radi učinkovitog ovlaživanja, osobito u većim prostorijama.

Učinkovito u prostorijama veličine do 32 m2 (3)

Učinkovito u prostorijama veličine do 32 m2 (3)

3 brzine ventilatora i postavke automatskog načina rada omogućuju odobrani rad i udobnost. Uz izlaznu vrijednost od 200 ml/h, učinkovito ovlažuje bilo koju prostoriju veličine do 32 m2, (2,3)

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

51

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/12/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Velmi slušný výrobek

Přístroj je velice povedený s dobrými funkcemi. v interiéru vypadá dobře a nijak neruší.

Prednosti

Tichý chod, dobře zvlhčuje.

Mane

Dost drahý náhradní filtr, který se musí pravidelně měnit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

14/05/2022

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost, tichý

Zvlhčovač mám v kanceláři starého domu s ústředním topením. Plocha cca 22 m2 a výška 3,5 m. Kupovali jsme ho uprostřed zimy. Vlhkost vzduchu před použitím byla cca 35%. Nejprve jsem nastavil auto režim a žádanou hodnotu 50%. Vadilo mi, že to moc fouká a bylo to slyšet. Pak jsem nastavil minimální chod. Trvalo to sice několik dní, než se vlhkost dostala na 50%, ale pak to tak bylo každé ráno. Přes den mám otevřené dveře a občas větračku, takže vlhkost klesla třeba na 46%, ale ráno opět přes 50%. A hlavně není nic slyšet. Takže velká spokojenost.

Prednosti

Tichý, spolehlivý.

Mane

Neznám.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Zvlhčovač funguje skvěle, oceňuji noční tichý chod

Zvlhčovač jsem pořídila dcerkám do pokojíčku, jsou často nachlazené, zvlhčovač pouštím na noc a dcerám se teď o poznání lépe spí.

Prednosti

Tichý noční chod, hezký design.

Mane

Filtr, který se musí každý půlrok měnit, každý týden čistit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu

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Upozorenja

  1. (1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju

  2. (2) Testirao GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju. Početna temperatura 23 ± 2 °C, relativna vlažnost 30 ± 2 % RV

  3. (3) Izračunato prateći AHAM HU-1-2016 (7.3) na temelju učinkovitosti ovlaživanja testiranom sukladno GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju

  4. (4) Nakupljanje minerala na namještaju testirao je vanjski laboratorij u trajanju od 3 sata, sukladno standardu DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testirao GB 21551.3-2010 u vanjskom laboratoriju. Ozon, TVOC, PM10 i intenzitet UV zračenja ispod su ograničenja.

  6. (6) Izračunato na temelju punog spremnika za vodu od 2 l pri prvoj brzini s brzinom ovlaživanja od 130 ml/h.