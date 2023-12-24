2 godine jamstva
Obustavljeno
Ovlažuje prostorije do 32 m²
Brzina ovlaživanja 200 ml/h
Do 99 % manje bakterija
Post. automat. načina rada za vlažnost
Jedinstvena tehnologija NanoCloud upotrebljava prirodno isparavanje za isparavanje čiste vodene pare. Iznimno sitna maglica tehnologije NanoCloud nije vidljiva golim okom, a bakterije i naslage izuzetno se teško hvataju na nju, ovlažujući zrak uz do 99 % manje ispuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače. (1)
Difuzor od 360 stupnjeva raspoređuje ovlaženi zrak jednoliko kroz cijelu prostoriju. Iznimno sitna para tehnologije NanoCloud prenosi se dalje i sprječava prekomjerno zasićenje radi učinkovitog ovlaživanja, osobito u većim prostorijama.
3 brzine ventilatora i postavke automatskog načina rada omogućuju odobrani rad i udobnost. Uz izlaznu vrijednost od 200 ml/h, učinkovito ovlažuje bilo koju prostoriju veličine do 32 m2, (2,3)
4.6
od 5
51
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Danuk
24/12/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Velmi slušný výrobek
Přístroj je velice povedený s dobrými funkcemi. v interiéru vypadá dobře a nijak neruší.
Prednosti
Tichý chod, dobře zvlhčuje.
Mane
Dost drahý náhradní filtr, který se musí pravidelně měnit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Mattteas
14/05/2022
Česká republika
Celková spokojenost, tichý
Zvlhčovač mám v kanceláři starého domu s ústředním topením. Plocha cca 22 m2 a výška 3,5 m. Kupovali jsme ho uprostřed zimy. Vlhkost vzduchu před použitím byla cca 35%. Nejprve jsem nastavil auto režim a žádanou hodnotu 50%. Vadilo mi, že to moc fouká a bylo to slyšet. Pak jsem nastavil minimální chod. Trvalo to sice několik dní, než se vlhkost dostala na 50%, ale pak to tak bylo každé ráno. Přes den mám otevřené dveře a občas větračku, takže vlhkost klesla třeba na 46%, ale ráno opět přes 50%. A hlavně není nic slyšet. Takže velká spokojenost.
Prednosti
Tichý, spolehlivý.
Mane
Neznám.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Born11
10/05/2022
Česká republika
Zvlhčovač funguje skvěle, oceňuji noční tichý chod
Zvlhčovač jsem pořídila dcerkám do pokojíčku, jsou často nachlazené, zvlhčovač pouštím na noc a dcerám se teď o poznání lépe spí.
Prednosti
Tichý noční chod, hezký design.
Mane
Filtr, který se musí každý půlrok měnit, každý týden čistit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series HU2718/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) U usporedbi sa standardnim ultrasoničnim modulima ovlaživačima koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju
(2) Testirao GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju. Početna temperatura 23 ± 2 °C, relativna vlažnost 30 ± 2 % RV
(3) Izračunato prateći AHAM HU-1-2016 (7.3) na temelju učinkovitosti ovlaživanja testiranom sukladno GB/T 23332- 2018 u vanjskom laboratoriju
(4) Nakupljanje minerala na namještaju testirao je vanjski laboratorij u trajanju od 3 sata, sukladno standardu DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testirao GB 21551.3-2010 u vanjskom laboratoriju. Ozon, TVOC, PM10 i intenzitet UV zračenja ispod su ograničenja.
(6) Izračunato na temelju punog spremnika za vodu od 2 l pri prvoj brzini s brzinom ovlaživanja od 130 ml/h.