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Sve serije

  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
  • Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000

Zamjenski filtarFiltar za ovlaživanje zraka

FY3446/30

3
| (1) Recenzije
Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000
Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje u uređaj i osigurava dosljedno visoke performanse. Upotrebljava tehnologiju NanoCloud koja otpušta nevidljivu maglicu i ovlažuje zrak s do 99 % manje bakterija (1)
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Tehnologija NanoCloud s higijenskim ovlaživanjem

Originalni filtar za ovlaživanje za seriju 2/3000

  • Kompatibilan sa serijama 2000 i 3000

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 6 mjeseca

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilni s Philipsovim ovlaživačima zraka serija 2000 i 3000

Kompatibilni s Philipsovim ovlaživačima zraka serija 2000 i 3000

Zamjenski filtri za Philipsove ovlaživače zraka serija 2000 i 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model ovlaživača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri pružaju optimalne performanse do 6 mjeseci (1), smanjujući trud i troškove

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Prednosti

Функцію виконує

Mane

Чорніє фільтр

Ova recenzija je napravljena za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Ova recenzija je napravljena za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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Upozorenja

  1. (1) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.

  2. (2) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju