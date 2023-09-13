2 godine jamstva
FY3446/30
Kompatibilan sa serijama 2000 i 3000
U kompletu: 1 filtar
Vijek trajanja 6 mjeseca
Originalni filtar tvrtke Philips
Zamjenski filtri za Philipsove ovlaživače zraka serija 2000 i 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Model ovlaživača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.
Filtri pružaju optimalne performanse do 6 mjeseci (1), smanjujući trud i troškove
Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.
3.0
od 5
1
Recenzije
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Prednosti
Функцію виконує
Mane
Чорніє фільтр
Ova recenzija je napravljena za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Ova recenzija je napravljena za Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.
(2) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju