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  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
  • Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000

Ovlaživač serije 2000Filtar za ovlaživanje zraka

FY1190/30

2.3
| (3) Recenzije
Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000
Originalni Philips filtar za ovlaživanje savršeno pristaje u uređaj i osigurava dosljedno visoke performanse. Upotrebljava tehnologiju NanoCloud koja otpušta nevidljivu maglicu i ovlažuje zrak s do 99 % manje bakterija (1)
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000

Serija 2000
Ovlaživač zraka

HU2510/10

Tehnologija NanoCloud s higijenskim ovlaživanjem

Originalni filtar za ovlaživanje serije 2000

  • Kompatibilan sa serijom 2000

  • U kompletu: 1 filtar

  • Vijek trajanja 6 mjeseca

  • Originalni filtar tvrtke Philips

Kompatibilni s Philipsovim ovlaživačima zraka serije 2000

Kompatibilni s Philipsovim ovlaživačima zraka serije 2000

Zamjenski filtri za Philipsov ovlaživač zraka serije 2000: HU2510. Model ovlaživača zraka možete naći na donjoj strani uređaja.

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri koji traju do 6 mjeseci

Filtri pružaju optimalne performanse do 6 mjeseci (1), smanjujući trud i troškove

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar za najbolje performanse

Originalni Philipsov filtar dizajniran je da savršeno odgovara vašem aparatu. Uvijek upotrebljavajte Philipsov filtar kako biste osigurali optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.3

od 5

3

Recenzije

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Mane

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Prednosti

Безшумний вентилятор

Mane

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ova recenzija je napravljena za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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Upozorenja

  1. (1) Izračunani prosjek. Vijek trajanja filtra ovisi o kvaliteti zraka i uporabi.

  2. (2) U usporedbi sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za suzbijanje širenja bakterija, testirano u neovisnom laboratoriju