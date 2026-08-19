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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
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Restoration KitKomplet za obnovu prednjih svjetala

HRK00XM

Bolji pregled podrazumijeva sigurniju vožnju

U usporedbi s drugim kompletima koji zahtijevaju upotrebu alata, naša napredna tehnologija donosi izvrsne rezultate uz minimalan trud i jednostavna je za upotrebu. U četiri jednostavna koraka, korisnici mogu postići profesionalne rezultate bez upotrebe dodatnih alata.

Pogledajte sve prednosti

S UV zaštitom

Bolji pregled podrazumijeva sigurniju vožnju

  • S UV zaštitom

Čisti oba prednja svjetla

Ovaj komplet pružit će vam sve potrebno za čišćenje dvaju prednjih svjetala automobila: - 1 bocu sredstva za prethodno tretiranje na bazi vode (29,5 ml) - 1 bocu sredstva za čišćenje/poliranje (29,5 ml) 1 bocu sredstva za obnavljanje/održavanje sjaja (29,5 ml) - 1 brusni papir granulacije 600 (grubi) - 1 brusni papir granulacije 1500 (srednji) - 1 brusni papir granulacije 2000 (fini) - 10 papirnatih ručnika - 1 par rukavica (univerzalna veličina)

Visoka kvaliteta i isplativost

Visoka kvaliteta i isplativost

Električni alati nisu potrebni

Tehničke specifikacije

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