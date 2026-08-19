HRK00XM
Bolji pregled podrazumijeva sigurniju vožnju
U usporedbi s drugim kompletima koji zahtijevaju upotrebu alata, naša napredna tehnologija donosi izvrsne rezultate uz minimalan trud i jednostavna je za upotrebu. U četiri jednostavna koraka, korisnici mogu postići profesionalne rezultate bez upotrebe dodatnih alata.
S UV zaštitom
Ovaj komplet pružit će vam sve potrebno za čišćenje dvaju prednjih svjetala automobila: - 1 bocu sredstva za prethodno tretiranje na bazi vode (29,5 ml) - 1 bocu sredstva za čišćenje/poliranje (29,5 ml) 1 bocu sredstva za obnavljanje/održavanje sjaja (29,5 ml) - 1 brusni papir granulacije 600 (grubi) - 1 brusni papir granulacije 1500 (srednji) - 1 brusni papir granulacije 2000 (fini) - 10 papirnatih ručnika - 1 par rukavica (univerzalna veličina)
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