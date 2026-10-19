ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

Avance Collection Dodatak za kuhinjski stroj

Obustavljeno

Podrška

Avance CollectionDodatak za kuhinjski stroj

HR7930/00

Avance Collection Dodatak za kuhinjski stroj

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Ovaj dodatak za kuhinjski aparat iz serije Avance tvrtke Philips pažljivo je dizajniran kako bi se osigurale najbolje performanse uz maksimalnu jednostavnost sastavljanja, upotrebe i čišćenja.

  • PDF dat.
  • 19 October 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći