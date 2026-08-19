Obustavljeno
HR7930/00
Uživajte u svježe pripremljenim frapeima
Ovaj dodatak za kuhinjski aparat iz serije Avance tvrtke Philips pažljivo je dizajniran kako bi se osigurale najbolje performanse uz maksimalnu jednostavnost sastavljanja, upotrebe i čišćenja.
Vrč blendera od 1,25 l
Plastika
Bijela
2 godine međunarodnog jamstva.
Plastična posuda je dodatno ojačana kako se ne bi razbila
Odgovara sljedećim modelima kuhinjskog stroja: HR7950, HR7951, HR7954, HR7955, HR7958, HR7974, HR7976, HR7978
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