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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine Accessory HR7930/00

Obustavljeno

Avance CollectionDodatak za kuhinjski stroj

HR7930/00

Uživajte u svježe pripremljenim frapeima

Ovaj dodatak za kuhinjski aparat iz serije Avance tvrtke Philips pažljivo je dizajniran kako bi se osigurale najbolje performanse uz maksimalnu jednostavnost sastavljanja, upotrebe i čišćenja.

Pogledajte sve prednosti

Dodatak visokih performansi za Avance kuhinjski aparat

Uživajte u svježe pripremljenim frapeima

  • Vrč blendera od 1,25 l

  • Plastika

  • Bijela

Obuhvaća 2 godine jamstva

Obuhvaća 2 godine jamstva

2 godine međunarodnog jamstva.

Otporna posuda koju nećete razbiti

Plastična posuda je dodatno ojačana kako se ne bi razbila

Odgovara modelima kuhinjskog stroja tvrtke Philips: HR795x i HR797x

Odgovara sljedećim modelima kuhinjskog stroja: HR7950, HR7951, HR7954, HR7955, HR7958, HR7974, HR7976, HR7978

Tehničke specifikacije

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